Striscia la Notizia in una scuola per un cantiere ancora non terminato

Il programma satirico, ma anche di denuncia sociale, Striscia la Notizia è arrivato in una scuola di Limbiate per segnalare un cantiere ancora aperto in una scuola

Presente sul posto Vittorio Brumotti che, nella puntata del 30 gennaio scorso ha fatto conoscere ai telespettatori una vicenda, quella di una scuola elementare che è ancora un cantiere aperto dal 2015, anno della chiusura della vecchia struttura.

Da quel momento ci sono stati diversi intoppi che non hanno permesso alla nuova scuola di essere pronta, provocando tantissimi disagi soprattutto alle famiglie degli studenti.

Brumotti ha così voluto incontrare il sindaco per fare chiarezza e strappare una promessa per settembre 2025.

“Stiamo rifacendo l’appalto e l’obiettivo rimane settembre 2025 per aprire la scuola – dichiara il sindaco – abbiamo spiegato che non è un’opera incompiuta perché abbiamo una causa in corso. Dobbiamo riappaltare tutto e ci sono stati costi maggiori. I soldi però ci sono, per l’adeguamento dei prezzi abbiamo messo altri soldi. E’ da anni che si parla di questa scuola, purtroppo, ma ci sono state vicissitudini imprenditoriali che ci hanno portato a rescindere il contratto, poi il Covid, l’aumento dei prezzi e una causa”.

E ha concluso: “Si è dovuto aspettare i tempi delle nuove procedure, ma spero che Brumotti torni ad opera conclusa, lui ha già detto che verrà. Settembre 2025 è una data che credo potrà essere rispettata. Capisco benissimo i cittadini e io non vorrei essere ricordato come il sindaco di un’opera incompiuta”.