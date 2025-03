Studente con bottiglia di whisky in classe, stava scattando foto: il docente se ne accorge, era mezza vuota

Un ragazzino ha portato una bottiglia di whisky a scuola: questo è quanto è successo in un istituto superiore di Recanati. Come riporta Il Resto del Carlino, il giovane avrebbe estratto la bottiglia davanti ai compagni, attirando così l’attenzione dell’insegnante presente in aula.

Non sono stati fatti test alcolici sullo studente

Subito dopo, sono stati informati la dirigenza e il vicedirigente i quali hanno richiesto al ragazzo di aprire anche il proprio armadietto personale dove, per fortuna, non hanno trovato nulla. La bottiglia era già aperta e a metà, segno che probabilmente il contenuto era già stato consumato almeno in parte, nonostante ciò, non sono stati effettuati test alcolici sullo studente.

Quest’ultimo era già stato segnalato pochi giorni prima per un altro episodio di cattiva condotta: aveva lanciato una penna contro una parete di un’altra classe, causando la rottura della stessa e sporcando il muro. Per questo motivo, nel giro di pochi giorni ha ricevuto due note disciplinari.

La situazione è ancora in fase di valutazione e fino a venerdì 28 marzo non era stata ancora ufficializzata una sospensione. Tuttavia, l’istituto sta prendendo seriamente in considerazione la possibilità di ulteriori misure disciplinari. Secondo alcune testimonianze il ragazzo stava anche scattando delle foto con la bottiglia in mano.

Alcol a scuola, altri casi

Non sono rari episodi del genere: basta pensare che, lo scorso settembre, una 14enne ha bevuto vodka da una borraccia nei bagni della propria scuola ed è finita in coma etilico.

L’ipotesi è quella di una sfida da poi postare sui social. Sono state aperte, parallelamente, due indagini. Al lavoro gli inquirenti della procura minorile di Lecce; l’altra, interna, avviata dalla stessa scuola per accertare l’eventuale catena di responsabilità.

La ragazza prima ha accusato un malore, poi ha iniziato a vomitare, fino al collasso. Da qui l’allarme dato dalle compagne che erano con lei in bagno. In prima battuta, l’intervento di un’assistente scolastica e dei professori. Informata la dirigente scolastica, in breve tempo sono arrivate due ambulanze del 118.