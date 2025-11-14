Studente non entra a scuola, la vicepreside chiama il padre e lo avvicina: il 15enne le sferra un pugno

Ancora violenza a scuola: uno studente ha colpito con un pugno la vicepreside, che lo aveva avvicinato per invitarlo a entrare in classe. Il ragazzo, di quindici anni, ha aggredito la donna lo scorso 11 novembre, in un liceo di Grosseto causandole un taglio in bocca e sette giorni di prognosi. Lo riporta La Nazione.

La docente si stava accertando di quello che stava accadendo fuori dalle aule. In particolare aveva notato il 15enne, studente di quinta ginnasio (il secondo anno del classico) che non era entrato in classe nonostante la campanella fosse suonata ormai da mezz’ora.

Il ragazzo è stato fermato dal padre

“Era come disorientato”, hanno raccontato alcuni ragazzi. L’insegnante si è avvicinata per rendersi conto del suo stato di salute e per chiedergli se avesse avuto bisogno di qualcosa. Ma non ha avuto risposte. Subito avvisata la famiglia, è arrivato il padre. Quando il 15enne ha visto il genitore, ha colpito l’insegnante con un pugno.

Il ragazzo è stato fermato dal padre stesso. L’insegnante è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso. Escluse fratture al setto nasale ma la botta ha comportato una profonda lacerazione in bocca. Quanto al ragazzo, il liceo si sta interrogando sul suo anomalo stato di alterazione.