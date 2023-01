Studenti fumano dentro la scuola e aggrediscono verbalmente un docente che li rimprovera: prof colpito da malore

Ancora episodi di violenza, fisica o verbale, ai danni di insegnanti da parte di alunni. Stavolta la brutta faccenda ha avuto luogo a Modena, ieri mattina, all’istituto d’istruzione superiore Fermo Coni, come riportano Il Resto del Carlino e Il Messaggero.

La vittima è un docente che ha rimproverato due suoi studenti perché, a quanto pare, stavano fumando una sigaretta dentro le mura scolastiche chiedendo loro di spegnerla e osservare il divieto. Questi si sono particolarmente indispettiti rifiutando di stare agli ordini e iniziando ad aggredire verbalmente il professore.

Indagini in corso

La discussione è degenerata, assumendo toni sempre più pesanti. Il docente, a questo punto, è stato purtroppo colto da malore. Sul posto sono dovuti accorrere i soccorsi e i sanitari del 118, che hanno poi trasportato l’uomo in ospedale per gli accertamenti di rito. Sul posto sono intervenute anche tre pattuglie. Gli agenti hanno discusso con i ragazzi in questione e con altri docenti.

Sono ora in corso accertamenti da parte della polizia per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e non è escluso che nei confronti degli studenti scatti una denuncia. Sembra che siano stati convocati a scuola i genitori di questi ultimi.

A quanto pare l’istituto soffre da tempo di un clima teso, con studenti che si sentono autorizzati ad insultare e a trattare male i professori. Nel 2017 un docente era stato colpito con una testata, una professoressa era stata strattonata ed un’altra derubata. Negli ultimi anni sono state numerose anche le risse tra stessi studenti.