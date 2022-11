Studenti in piazza 18 novembre, Rete degli Studenti Medi e Udu: “Nessun Merito a questo governo”. Cortei in oltre 40 città

Studenti in piazza 18 novembre, Rete degli Studenti Medi e Udu: “Nessun...

Domani, 18 novembre, è prevista la mobilitazione studentesca, con più di 40 cortei e presidi in tutta Italia. Questo il comunicato della Rete degli Studenti Medi che insieme all’Udu afferma “Nessun Merito a questo Governo. Diritto allo studio, ambiente, lavoro e salute mentale subito”.

“Siamo alla vigilia della prima data di mobilitazione studentesca nazionale di questo autunno e la prima da quando si è insediato il Governo Meloni. Per la Rete degli Studenti Medi e l’Unione degli Universitari sarà una giornata di mobilitazione ampia e plurale. Sono previsti in piazza più di 100mila studenti e studentesse in tutto il Paese e alle manifestazioni organizzate dei due sindacati studenteschi aderiscono anche collettivi, associazioni e molte realtà studentesche in tutta Italia.

Dall’estate scorsa, raccontano da Rete Studenti e Udu, ci si è impegnati nella costruzione del Manifesto Da Zero a Cento che conteneva cento proposte studentesche per le Elezioni Politiche dello scorso 25 Settembre. Gli studenti chiedevano ai candidati e alle candidate di sottoscrivere e prendere impegni sul Diritto allo Studio, sulla giustizia ambientale, sul lavoro garantito e retribuito e sicuro, sul diritto al benessere mentale. In 136 lo hanno firmato tra Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Sinistra Verdi e Unione Popolare, ma nessuno dei partiti che ora compongono la maggioranza di Governo.

Dall’insediamento del Governo e del Ministero Valditara, continuano gli studenti, nessuno ha considerato gli studenti come interlocutori. Le aperture del Ministro, fatte dopo aver cambiato nome al Ministero aggiungendo “Merito”, sono false perché non è conseguita nessuna convocazione ufficiale. Gli strumenti per ascoltare gli studenti ci sono e sono anni che esistono proposte strutturate da parte di Rete Studenti e Udu sull’istruzione. Eppure sono state fatte solo dichiarazioni a mezzo stampa.

I temi su cui bisognerebbe intervenire e su cui questo Governo non proferisce parola, nonostante l’approvazione della Legge di Bilancio sia ormai alle porte, sono tanti. Ad ora emerge la volontà di tagliare su scuola e istruzione da qui ai prossimi anni.

Non ci stiamo. Vogliamo lanciare un messaggio al Governo Meloni, al Ministro Valditara e alla Ministra Bernini chiaro: gli studenti sono pronti a difendere il Diritto allo Studio e vogliono costruire una scuola e un Paese diverso. Domani 18 novembre, saranno in tutte le città per portare le loro rivendicazioni. Di seguito tutte le iniziative territoriali.

EVENTO FACEBOOK CON TUTTI GLI AGGIORNAMENTI: https://fb.me/e/28oADkjer



ABRUZZO

Teramo • Piazza Dante ore 8:30 | Corteo

BASILICATA

Potenza • Piazza Matteotti ore 16:00 | Presidio

EMILIA-ROMAGNA

Bologna • Portico dei Servi ore 17:30 | Assemblea Pubblica

Forlì • Piazzale della Vittoria ore 8:30 | Corteo

Modena • Officina Windsor Park ore 17:00 | Assemblea Pubblica

Ravenna • Piazza A. Garibaldi ore 8:30 | Corteo

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Udine • Piazzale Cavedalis ore 9:00 | Corteo

LAZIO

Castelli Romani (RM) • Museo Civico di Albano ore 16:00 | Assemblea Pubblica

Civitavecchia (RM) • Parco della Resistenza ore 8:30 | Corteo

Frosinone • Piazzale Vittorio Veneto ore 9:30 | Presidio

Latina • Piazza del Popolo ore 9:00 | Corteo

Pomezia • Ar Circolo ore 16:00 | Assemblea Pubblica

Roma • Circo Massimo ore 9:30 | Corteo

Viterbo • Piazza del Comune ore 9:30 | Corteo

LIGURIA

Genova • Via Cadorna ore 8:30 | Corteo

Imperia • Piazza Calvi ore 9:00 | Corteo

LOMBARDIA

Mantova • Piazza Anconetta ore 9:00 | Corteo

Milano • Largo Cairoli ore 9:30 | Corteo

Pavia • Piazza Italia ore 9:00 | Presidio

Varese • Piazza Monte Grappa ore 9:00 | Corteo

MARCHE

Macerata • Terrazza dei Popoli ore 15:00 | Presidio

S. Benedetto (AP) • Ex Cinema ore 16:00 | Assemblea Pubblica

PIEMONTE

Torino • Campus Luigi Einaudi ore 16:00 | Assemblea Pubblica

PUGLIA

Lecce • Viale Università ore 10:00 | Presidio

Taranto • Cgil Taranto ore 17:00 | Assemblea Pubblica

SARDEGNA

Cagliari • Piazza Falcone e Borsellino ore 9:30 | Corteo

SICILIA Palermo • Cattedrale ore 9:30 | Corteo e Viale delle Scienze ore 9:00 | Presidio

Catania • Piazza Roma ore 9:00 | Corteo

TOSCANA

Pisa • Piazza Vittorio Emanuele II ore 9:00 | Corteo

TRENTINO-ALTO ADIGE

Trento • Piazza Duomo ore 14:30 | Assemblea Pubblica

UMBRIA

Perugia • Piazza Partigiani ore 8:30 | Corteo

VENETO

Adria (RO) • Giardini Zen ore 15:00 | Assemblea Pubblica

Belluno • Piazza dei Martire ore 14:30 | Presidio

Padova • Prato della Valle ore 14:30 | Assemblea e Palazzo Bo ore 18:00 | Presidio

Treviso • Bastioni Santi 40 ore 15:30 | Assemblea Pubblica

Verona • Stazione Porta Nuova ore 9:30 | Corteo

Vicenza • Piazzale Stazione ore 9:00 | Corteo