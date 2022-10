Studenti ucraini in Italia, il MI sollecita le scuole a partecipare alla rilevazione

Studenti ucraini in Italia, il MI sollecita le scuole a partecipare alla...

Con riferimento all’accoglienza scolastica dei profughi ucraini, la Direzione generale per i sistemi informativi e la

statistica ha ripristinato, in concomitanza con il riavvio delle lezioni, la rilevazione sull’accoglienza scolastica degli studenti ucraini. Le istituzioni scolastiche sono state, pertanto, invitate a comunicare al Ministero, a partire dal 22 settembre 2022, il numero di profughi ucraini in età scolare accolti,

Con nota del 4 ottobre il Ministero ha fatto sapere che la partecipazione delle scuole alla rilevazione è stata piuttosto ridotta. Le istituzioni scolastiche in molti casi non hanno infatti provveduto a inserire o validare congruamente i dati.

Il MI, nel sottolineare l’importanza della rilevazione per assicurare, invita le scuole alla trasmissione dei dati in questione.