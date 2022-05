Studenti ucraini, valutazione degli apprendimenti ed esami: misure specifiche in una prossima ordinanza

Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.114 del 17 maggio 2022 è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita’ delle imprese e attrazione degli investimenti, nonchè in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

Tra gli articoli segnaliamo in particolare l’art. 46 concernente la valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato degli studenti ucraini.

L’articolo prevede che, in relazione all’evolversi della situazione relativa alla crisi ucraina, per l’anno scolastico 2021-2022, con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione dei profughi ucraini accolti nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.