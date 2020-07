Studiare in Giappone, borse di studio in scadenza a luglio 2020

Il Giappone mette a disposizione alcune borse di studio per cittadini italiani per studiare presso le Università del Paese.

Si tratta in particolare delle borse “Undergraduate Students”, borse di studio offerte a partire dall’anno accedemico 2021 dal Governo giapponese a cittadini italiani in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado. La borsa ha una durata di quattro o cinque anni. Le domande con relativi allegati dovranno essere presentate via e-mail all’indirizzo: [email protected]. Scadenza 30 luglio 2020 ore 08:00 (ora italiana).

Ci sono poi anche le borse “Research Students”: si tratta di borse di studio offerte a partire dall’anno accademico 2021 dal Governo giapponese a cittadini italiani laureati (o in possesso di titolo equipollente). Possono concorrere anche i laureandi, purché conseguano la laurea entro la fine di febbraio 2021 (partenza in aprile 2021) o di agosto 2021 (partenza a settembre/ottobre 2021). La borsa ha una durata di due anni (prorogabili). Le domande con i relativi allegati dovranno essere presentate via e-mail all’indirizzo: [email protected]. Scadenza 17 luglio 2020 ore 08:00 (ora italiana).