Super green pass sui mezzi pubblici, obbligo vaccinale celato per gli studenti?

Come abbiamo già anticipato, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato, mercoledì 29 dicembre, un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Tra le varie misure approvate, c’è quella relativa al super green pass per i mezzi di trasporto per tutti gli over 12 anni che entrerà in vigore a partire da lunedì 10 gennaio, in concomitanza con il rientro in classe per la maggior parte degli studenti del Paese.

Oltre il 17% di studenti costretti a vaccinarsi

Secondo le stime formulate dal Fatto Quotidiano, i conti vanno fatti su una platea di oltre 800mila ragazzi tra i 12 e i 19 anni, quelli ancora senza prima dose. In questa fascia di età i vaccinati sono oggi il 79 per cento, al quale sommare un altro 4 per cento di guariti. Rimane un 17 per cento sul totale, che tra i 12 e i 19 anni è di 4 milioni e 600mila individui. Insomma, potrebbero essere più di mezzo milione gli studenti che dovrebbero vaccinarsi per poter entrare in possesso del super green pass.

Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività: