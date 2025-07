Supplenze su spezzoni fino a sei ore: procedura prevista

La nota ministeriale n° 157048 del 9 luglio 2025 nel dettare le indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, dispone che nella scuola secondaria di primo e di secondo grado sia il dirigente scolastico a provvedere alla copertura delle ore d’insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra.

Completamento cattedra

Il dirigente scolastico nell’assegnare eventuale spezzone orario procede assegnando ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento cui rientra lo spezzone, ai docenti con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento orario.

Docenti di ruolo

Qualora non dovessero esserci docenti aventi titoli a completare l’orario di servizio settimanale, il dirigente scolastico assegna lo spezzone ai docenti in servizio nella scuola fino a raggiungere 24 ore, consultando per prima i docenti di ruolo e successivamente i docenti con contratto a tempo determinato con orario completo di 18 ore.

Supplenti graduatoria d’istituto

In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore, che non sia stato possibile assegnare ai docenti in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie d’istituto.

Scuola primaria

Nel caso specifico che gli spezzoni dovessero riguardare la scuola primaria, residuati dopo le operazioni inerenti le immissioni in ruolo, sono integrati con le ore di programmazione da attribuire nella stipula dei contratti a tempo determinato, assegnando un’ora di programmazione fine a 11 ore d’insegnamento e due ore fino a 22 ore.

Lingua inglese scuola primaria

Qualora a seguito della copertura totale dell’organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese, in quanto non sia stato possibile assegnare le predette ore d’insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio nella scuola, le ore rimaste disponibili saranno assegnate agli aspiranti presenti nelle graduatorie a esaurimento e, in subordine, agli aspiranti presenti nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie d’istituto in possesso dei requisiti.

Educazione motoria scuola primaria

In caso si esaurimento delle graduatorie GPS, per quanto riguarda l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per l’insegnamento di educazione motoria, i contratti a tempo determinato sono stipulati con i soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze relative alle classi di concorso A-48 “Scienze motorie e sportive negli istituti d’istruzione secondaria di II grado” e A-49 “Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado”.