Telefono Azzurro nelle scuole per la sicurezza nel web

Telefono Azzurro distribuirà a tutti gli 8.159 dirigenti scolastici kit informativi per permettere loro di aprire un dialogo con i propri studenti e aiutarli nella gestione della quotidianità online e a un utilizzo consapevole del web. Telefono Azzurro mette a loro disposizione “Azzurro Academy”, la piattaforma gratuita di e-learning nata lo scorso anno e rivolta a bambini e adolescenti, ma anche a genitori e insegnanti.

L’iniziativa di Telefono Azzurro prevede la consegna ai dirigenti scolastici di un kit nel quale troveranno, fra l’altro, “Essere cittadini digitali in 5 mosse. Guida pratica per genitori e insegnanti”, un vero e proprio vademecum su come aiutare i giovani a costruire la consapevolezza dell’ambiente digitale e “abitarlo” in sicurezza.

Nel kit un altro volume: Essere cittadini digitali, realizzato da Telefono Azzurro nel più ampio progetto di “Cittadinanza Digitale: più consapevoli, più sicuri, più liberi” in collaborazione con Google.org, che fornisce le basi pedagogiche e tecniche per far sì che i giovani possano “Crescere nel digitale”, fornendo agli educatori strumenti e idee per un nuovo ruolo educativo.

La piattaforma si rivolgerà anche ai genitori per fare capire le dinamiche che i propri figli possono vivere nel mondo digitale, i rischi che ne derivano e le modalità idonee ad accompagnarli nel loro percorso di crescita.

Per i docenti sono previste attività specifiche e in modo particolare strumenti per approfondire la formazione a distanza, l’unica forma di didattica utilizzata per molti mesi.