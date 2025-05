Tempo pieno e mense: altri soldi in arrivo, soprattutto per le scuole del sud

Tempo pieno e mense: altri soldi in arrivo, soprattutto per le scuole...

Firmato dal ministro Valditara un nuovo decreto che finanziati 210 progetti con fondi PNRR per potenziare l’offerta scolastica e ridurre le disuguaglianze territoriali.

Si tratta di una misura che stanzia oltre 83 milioni di euro per la realizzazione e messa in sicurezza delle mense scolastiche, con l’obiettivo di favorire il tempo pieno e migliorare la qualità dell’offerta formativa in tutto il Paese.

L’intervento, finanziato attraverso le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), permetterà di avviare 210 nuovi progetti su scala nazionale, con un’attenzione particolare al Mezzogiorno. Il provvedimento, infatti, stabilisce che almeno il 66,3% dei fondi sarà destinato agli enti locali del Sud, nell’ottica di ridurre i divari territoriali e garantire pari opportunità educative.

“Il tempo pieno favorisce un migliore equilibrio tra vita privata e impegni lavorativi delle famiglie, sostiene il successo formativo e contrasta le diseguaglianze educative” dichiara Valditara che aggiunge: “Con questo provvedimento proseguiamo con decisione il nostro impegno, rafforzando quanto già avviato con i programmi Agenda Sud e Agenda Nord”.

Il decreto stabilisce inoltre tempi certi per l’attuazione dei progetti: i lavori dovranno concludersi entro il 31 marzo 2026, mentre i collaudi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso contrario, gli enti beneficiari rischiano la decadenza dal finanziamento.

Questa misura si inserisce in una strategia più ampia del Ministero per rendere la scuola un luogo sempre più accogliente, inclusivo e rispondente ai bisogni delle famiglie. Mense moderne e funzionanti sono considerate un tassello fondamentale per l’estensione del tempo scuola, offrendo agli studenti spazi adeguati per la socializzazione e una maggiore equità educativa.