Temporale a Roma, ramo di un albero davanti una scuola si stacca e cade addosso ad un alunno: portato in ospedale

Altro fatto di cronaca avvenuto in una scuola di Roma oggi, 18 settembre: il ramo di un albero davanti ad un liceo si è staccato ed è caduto addosso ad uno studente, che è stato portato in ospedale. Al momento, come riporta Fanpage, si trova in codice giallo.

Tutto è avvenuto intorno alle ore 12:30. Ad essere colpiti ben tre studenti, che si trovavano sul posto all’orario di uscita da scuola. I tre ragazzi sono rimasti feriti lievemente e sono stati medicati sul posto dagli operatori sanitari del 118. Uno degli studenti ha riportato un edema al braccio ed è stato portato in ospedale in codice giallo.

La causa dell’accaduto potrebbe essere la forte bomba d’acqua che si è abbattuta sulla Capitale proprio oggi. Sempre a Roma un asilo è stato evacuato a causa del maltempo, in via precauzionale, come riporta Il Messaggero.