Terremoti e vulcani: come parlarne agli alunni? La gita al Museo dell’Etna, il simulatore e le proiezioni 3D

Portare gli studenti fuori dall’aula non significa solo cambiare scenario, ma trasformare la lezione in un’avventura capace di unire scienza, storia e immaginazione. Al Museo dell’Etna, i ragazzi possono vivere in prima persona la potenza e la bellezza del vulcano più alto d’Europa: osservare da vicino la ricostruzione di eruzioni, sperimentare un terremoto in totale sicurezza, scoprire i miti che hanno alimentato la cultura mediterranea.

È un’occasione per fare educazione al rischio sismico e vulcanico, comprendere i fenomeni naturali e al tempo stesso appassionarsi alla geografia, alla letteratura e alla storia. Un’esperienza che rende la conoscenza viva, multisensoriale e indimenticabile.

Perché scegliere il Museo dell’Etna?

Il museo offre un viaggio immersivo nella storia e nella natura del vulcano più alto d’Europa, combinando scienza e leggenda per affascinare gli studenti di ogni età. Il percorso espositivo include:

Diorami interattivi che ricostruiscono eruzioni e ambienti vulcanici.

Simulazioni di terremoti e colate laviche per far vivere in sicurezza le forze della natura.

Proiezioni 3D e documentari per approfondire la conoscenza dell’Etna.

Un’area dedicata ai miti dell’Etna, dove gli studenti scopriranno le storie di Encelado, Efesto e Polifemo, collegandosi all’Odissea e ai grandi racconti della classicità.

Una gita completa e ben organizzata

Organizzare una gita può essere complesso, ma il Museo dell’Etna rende tutto più semplice grazie a percorsi didattici studiati per le scuole.

Tra i vantaggi:

Esperienza multidisciplinare : il museo unisce scienze naturali, letteratura, storia e teatro.

: il museo unisce scienze naturali, letteratura, storia e teatro. Coinvolgimento attivo : laboratori pratici e spettacoli teatrali interattivi rendono gli studenti protagonisti dell’apprendimento.

: laboratori pratici e spettacoli teatrali interattivi rendono gli studenti protagonisti dell’apprendimento. Sicurezza e professionalità: le attività sono svolte in un ambiente sicuro con guide esperte.

Il Museo dell’Etna e il simulatore di terremoti

Il Museo dell’Etna offre una vasta gamma di attività interattive ed educative. Tra le attrazioni più interessanti, gli studenti possono esplorare diorami che ricreano l’ambiente vulcanico, sperimentare simulazioni di eruzioni e terremoti, e assistere a filmati in 3D che spiegano la complessa dinamica dei vulcani.

In sintonia con il progetto Edurisk della Protezione Civile e INGV, teso all’educazione al rischio vulcanico e sismico, il Museo del’Etna vuole far capire come e perché avvengono i terremoti e invitare a comportamenti corretti in caso di sisma.

Il Museo è l’unico ad avere un simulatore di terremoti, dotato di piattaforma dinamica computerizzata di oltre 4 mq, consente di sperimentare divertendosi ed in completa sicurezza le sensazioni di veri eventi sismici in sincronia con un video della Protezione Civile Nazionale.

Gli itinerari proposti, facilmente accessibili a tutti e affrontati in massima sicurezza, comprendono la Visita ai Crateri dell’Etna con l’osservazione guidata delle colate più recenti e degli aspetti naturalistici più interessanti del nostro vulcano.

Quest’anno c’è una novità: all’interno del museo è possibile visitare una stanza immersiva multisensoriale con totem interattivi.

Il catalogo di Etna Today

Se desideri organizzare un’escursione educativa con i tuoi studenti, Etna Today rappresenta una scelta perfetta, dove la meraviglia del vulcano incontra il sapere scientifico e naturalistico.

È disponibile online il catalogo delle offerte didattiche per l’anno scolastico 2024/2025.

Tra il Museo dell’Etna, la Casa delle Farfalle, l’Apiario e il Planetario, gli studenti avranno l’opportunità di imparare divertendosi in un contesto affascinante e unico. Pianifica un’escursione scolastica all’insegna della conoscenza e dell’avventura!

Tra le proposte principali, oltre al Museo, troviamo:

Casa delle Farfalle : Un’esperienza unica per osservare farfalle tropicali e locali in un ambiente protetto.

Apiario didattico : Un percorso per conoscere il mondo delle api, l’apicoltura e l’importanza dell’impollinazione.

: Un percorso per conoscere il mondo delle api, l’apicoltura e l’importanza dell’impollinazione. Laboratori didattici: Lab “Dieta Mediterranea” ed Ecolab “I colori della natura”, Lab “Vulcani e terremoti”, Ecolab “Racconti del bosco”.

Lab “Dieta Mediterranea” ed Ecolab “I colori della natura”, Lab “Vulcani e terremoti”, Ecolab “Racconti del bosco”. Planetario dell’Etna : Un’avventura cosmica per scoprire l’astronomia e il nostro sistema solare attraverso proiezioni ad alta definizione.

: Un’avventura cosmica per scoprire l’astronomia e il nostro sistema solare attraverso proiezioni ad alta definizione. Parco e Teatro dei Miti: Una grande sala in stile siciliano adibita a teatro, dove va in scena la rappresentazione interattiva della Storia della Sicilia, dalla preistoria ad oggi.

Ogni attività è progettata per coinvolgere i partecipanti in modo dinamico, combinando apprendimento e divertimento. Le visite sono curate nei dettagli per garantire un’esperienza formativa ricca e interattiva, pensata su misura per gruppi scolastici di tutte le età.

Come prenotare una visita?

Organizzare una visita educativa è semplice e veloce. Ecco i passi da seguire:

Consulta il catalogo delle offerte e individua i servizi che desideri. Contatta la segreteria al numero 347 0415868 per definire data e orari. Riceverai un modulo di prenotazione da compilare e inviare via email o WhatsApp. Se necessario, avvia la procedura di fatturazione elettronica o tramite MEPA.

