Terremoto Potenza, studenti e docenti scappano dalle scuole: lezioni sospese

Un terremoto di magnitudo 4.2 è stato registrato questa mattina, 18 marzo, alle 10:01 nella provincia di Potenza. L’epicentro è stato individuato a circa 6 km a ovest di Vaglio Basilicata, con una profondità di 14 km. Lo riporta Il Corriere della Sera.

Scuole chiuse oggi

A quell’ora di attività didattiche il sisma ha fatto scappare docenti e studenti dalle scuole. Gli istituti saranno chiusi per la giornata di oggi. “È in fase di emissione l’ordinanza per la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado, per la giornata odierna”, dice il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca.

Molti dipendenti degli uffici pubblici e privati sono scesi in strada. Al momento non è stata comunicata alcuna segnalazione di danni a persone o cose. Il sindaco è in continuo contatto con la Protezione civile regionale, con il responsabile della Protezione civile comunale Giuseppe Brindisi, con le forze dell’ordine e le altre Istituzioni per rimanere sempre aggiornato sulla situazione.