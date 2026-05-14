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14.05.2026

Tfa sostegno 2026, il fabbisogno dei posti per ogni università

Redazione
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Indice
I posti per regione e per ordine di scuola
I dati
Le tempistiche
Chi può accedere: requisiti per infanzia e primaria
Requisiti per la scuola secondaria di primo e secondo grado

Tfa XI ciclo, avviato l’iter: con la Nota ministeriale n. 4660 del 14 aprile 2026, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha autorizzato 30.241 posti per la specializzazione sul sostegno didattico di quest’anno. Lo riporta Anief.

I posti per regione e per ordine di scuola

I dati

La distribuzione evidenzia una forte concentrazione nella scuola primaria (oltre 21mila posti), seguita da infanzia (4.809) e secondaria di I grado (4.230), mentre nessun posto è previsto per la secondaria di II grado.

Un contingente significativo, che conferma la necessità strutturale di docenti specializzati, considerando che circa il 40% delle cattedre di sostegno è ancora coperto da personale non specializzato.

Le tempistiche

Secondo il sindacato, il decreto attuativo del MUR è atteso tra maggio e giugno, con bandi degli Atenei tra giugno e luglio e prove preselettive previste in estate.

Chi può accedere: requisiti per infanzia e primaria

Possono iscriversi ai percorsi di specializzazione sul sostegno, promossi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e affidati ordinariamente alle università, i candidati in possesso di specifici titoli di accesso.

Per la scuola dell’infanzia e primaria sono richiesti:

  • Laurea in Scienze della Formazione Primaria;
  • Diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.

Si tratta dei titoli che abilitano già all’insegnamento nei rispettivi ordini di scuola.

Requisiti per la scuola secondaria di primo e secondo grado

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo e secondo grado, possono accedere:

  • Docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento per una specifica classe di concorso;
  • Laureati magistrali;
  • Diplomati di II livello AFAM;
  • Docenti tecnico-pratici (ITP) in possesso del relativo diploma;
  • Aspiranti che abbiano svolto almeno tre anni di servizio su posto di sostegno negli ultimi dieci anni scolastici, anche non continuativi.

I requisiti rispondono all’esigenza di garantire una base disciplinare solida, cui si aggiunge la formazione specifica in ambito inclusivo prevista dal Tfa.

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