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Attualità
14.05.2026

Calendario scolastico 2026/2027, nella Regione Marche il primo giorno di scuola è fissato al 14 settembre

Lara La Gatta
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Secondo quanto previsto dalla deliberazione del 11 maggio 2026, N. 544, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado aventi sede nella Regione Marche, nonché nelle scuole dell’infanzia, le attività didattiche inizieranno il 14 settembre 2026, mentre il termine delle lezioni è fissato per il 5 giugno 2027 per le scuole primarie e le scuole secondarie di primo e secondo grado e per il 30 giugno 2027 per le scuole dell’infanzia.

Oltre alle festività obbligatorio, queste sono le date di sospensione delle lezioni deliberate:

  • per le vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 (comprese le festività);
  • per le vacanze pasquali: dal 25 al 30 marzo 2027 (comprese le festività).

Il giorno 10 dicembre è giornata dedicata alle Marche (L.R. 26/2005): le scuole sono invitate a partecipare alle iniziative che saranno organizzate sul tema. Le attività didattiche in questa giornata non sono sospese.

I giorni complessivi di lezione per l’anno scolastico 2026/2027 sono 207 (206 in considerazione del Santo Patrono). 

Il calendario scolastico regionale può essere oggetto di adattamenti da parte delle istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e in coerenza con il PTOF. Tali adattamenti devono svolgersi all’interno del periodo di inizio e termine delle lezioni stabilito a livello regionale, fatto salvo quanto previsto per specifiche esigenze progettuali o ordinamentali (ad esempio attività connesse a PCTO, esami di Stato o particolari esigenze delle scuole dell’infanzia), nei limiti e secondo le modalità indicate dalla normativa vigente. 

Le modifiche, deliberate dagli organi collegiali competenti, devono in ogni caso garantire il rispetto della normativa nazionale, assicurando lo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione e il raggiungimento del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le attività obbligatorie. 

Normativa di riferimento
Allegato A – Articolazione del calendario
Allegato A.1 – Calendario scolastico 2026/2027

calendario scolasticoMarche

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