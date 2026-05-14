Diretta video

Prima Ora | Notizie scuola del 14 maggio 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Attualità
14.05.2026

EPALE a Palermo: tre giorni tra imprese sociali e comunità locali

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Inclusione e comunità al centro del confronto europeo
Palermo, laboratorio concreto di cittadinanza attiva

Palermo è al centro dell’Europa per tre giorni. Dal 12 al 14 maggio la città ospita la Study Visit “Social Entrepreneurship and Community Development”, organizzata dall’Unità EPALE Italia, la community europea dei professionisti dell’educazione degli adulti.

Inclusione e comunità al centro del confronto europeo

L’iniziativa riunisce 24 rappresentanti di 13 Unità EPALE provenienti da 12 paesi, tra cui Belgio, Germania, Finlandia, Grecia e Serbia. Il filo conduttore è il ruolo dell’imprenditoria sociale nel rafforzare coesione, inclusione e resilienza delle comunità. I partecipanti incontrano imprese sociali e formatori palermitani, alternando visite sul campo a momenti di networking e lavoro di gruppo. Nel mirino anche future collaborazioni Erasmus+.

Palermo, laboratorio concreto di cittadinanza attiva

La scelta di Palermo non è casuale: la città offre un ecosistema ricco di realtà impegnate nell’accoglienza e nell’inclusione. Tra le organizzazioni visitate figurano Moltivolti, impresa sociale nel cuore di Ballarò; Al Fresco Giardino e Bistrot, nato dall’esperienza di Cotti in Fragranza; e AltroVerso, attiva nell’inserimento lavorativo. I destinatari dei percorsi includono persone da contesti svantaggiati, donne vittime di violenza e giovani con passato di detenzione: storie diverse, unite da un percorso comune di riscatto attraverso l’apprendimento.

IndireSicilia

Erasmus+ e clima: 130 studenti europei firmano il Manifesto per la Terra

Tunisi al centro della cooperazione accademica: al via la conferenza internazionale Erasmus+ tra Europa e Africa

Formazione Neoassunti 2025/26: al via l’ambiente online dedicato ai tutor

Corsi empatia docenti Indire al via: facoltativi, durano tre anni e sono rivolti al personale di ogni ordine e grado – NOTA PDF

Corsi di rispetto ed empatia per docenti al via: venti ore di formazione Indire in modalità asincrona, ecco come funziona

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

EPALE a Palermo: tre giorni tra imprese sociali e comunità locali

Redazione

Calendario scolastico 2026/2027, nella Regione Marche il primo giorno di scuola è fissato al 14 settembre

Lara La Gatta

Kate Middleton in Italia, la visita in un asilo: “Vorrei che tutte le scuole del mondo fossero come questa”

Redazione

Presidenti commissioni Maturità 2026, ecco gli elenchi dei Presidenti [COMPLETO]

Lara La Gatta
vai alla ricerca avanzata