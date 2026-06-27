Per sostenere l’inclusione bisogna proseguire con la formazione Indire

Il sistema scolastico italiano si trova davanti a un bivio cruciale per il futuro dell’inclusione. I percorsi di specializzazione sul sostegno hanno tracciato una rotta chiara, dimostrando che l’efficienza organizzativa può viaggiare di pari passo con la massima qualità pedagogica. Oggi, la sfida non è più solo formare, ma consolidare una visione d’insieme capace di guardare al futuro.

1. Consolidamento di un modello d’eccellenza e visione strutturale

Il successo riscontrato dai precedenti cicli formativi basati sul modello INDIRE spinge verso una riflessione necessaria: è tempo di superare la logica dell’emergenza e dei provvedimenti temporanei. Vista la validità ormai ampiamente sperimentata e comprovata sul campo, chiediamo con forza ai Ministri competenti di valutare l’idea di rendere questi percorsi strutturali.

Trasformare questo impianto in un pilastro permanente del sistema formativo italiano permetterebbe di capitalizzare un patrimonio di competenze e metodologie già collaudate con successo. La forza di questo format risiede nella sua capacità di trovare una sintesi perfetta tra flessibilità e rigore. L’approccio e-learning permette ai docenti di formarsi senza dover abbandonare le proprie classi, tutelando un diritto fondamentale degli alunni con disabilità: la continuità didattica. Al tempo stesso, la severità dei criteri di valutazione garantisce che la flessibilità non si traduca mai in una perdita di qualità.

2. Un salto in avanti in termini di modernità, sostenibilità e digitalizzazione

Rendere strutturale il modello INDIRE non sarebbe solo una scelta di stabilità burocratica, ma un enorme vantaggio in termini di modernità e ottimizzazione delle risorse. L’adozione di piattaforme avanzate di tracciamento, unita a lezioni multimediali curate dai massimi esperti nazionali, assicura un’uniformità scientifica e un monitoraggio trasparente su tutto il territorio, proiettando la scuola italiana nell’era della formazione digitale avanzata.

Questo approccio genera inoltre un impatto economico e logistico straordinario. Permettere a ciascun corsista di accedere alla formazione direttamente da casa, sfruttando la propria connessione e il proprio device, abbatte drasticamente i costi di gestione legati alle strutture fisiche e agli spostamenti. Si supera così, in un solo colpo, la problematica logistica delle aule affollate, traducendosi in un enorme risparmio sia per l’amministrazione pubblica che per le tasche dei docenti stessi, spesso costretti a lunghi e costosi viaggi da fuori sede.

In questo ecosistema all’avanguardia, un ruolo centrale resta affidato all’esame finale in presenza. Questo passaggio rappresenta un presidio di legalità e serietà imprescindibile: certifica in modo inconfutabile l’autenticità delle competenze acquisite e mette il titolo al riparo da speculazioni. È proprio questo bilanciamento — teoria digitale, sostenibile ed efficiente, unita a una rigorosa verifica in presenza — ad allineare il modello italiano ai più avanzati standard universitari internazionali.

3. Valore pratico, laboratoriale e inclusivo

La formazione sul sostegno non può essere solo teorica; deve tradursi in risposte concrete per la quotidianità della classe. Per questo motivo, i laboratori pedagogici orientati alla realtà e all’analisi di casi reali rappresentano il cuore pulsante del percorso, offrendo ai docenti gli strumenti critici per strutturare Piani Educativi Individualizzati (PEI) davvero efficaci.

Inoltre, lo svolgimento del percorso stesso attraverso piattaforme digitali si trasforma in un’immersione reale nelle TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione). Sperimentando in prima persona la didattica digitale, i docenti acquisiscono una padronanza nativa di strumenti che useranno quotidianamente in aula:

Software compensativi e registri multimediali;

Ausili per la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA);

Applicazioni di intelligenza artificiale orientate all’inclusione.

La tecnologia smette così di essere un concetto astratto e diventa una competenza viva, immediatamente spendibile sul campo.

4. Valorizzazione dell’esperienza e tutela del personale: verso il Terzo Ciclo

Guardando alle prospettive del Terzo Ciclo, l’obiettivo prioritario deve essere la tutela del personale e il riconoscimento del valore espresso da chi la scuola la vive ogni giorno. In quest’ottica, l’estensione lineare del termine di sbarramento per i titoli esteri (in piena coerenza con le linee del D.M. n. 26/2026) risponde a un principio fondamentale di equità e continuità d’accesso, salvaguardando il legittimo affidamento dei candidati.

In questo contesto, per superare i nodi più critici, si può azzardare una soluzione che guardi con attenzione alla situazione personale dei candidati: consentire la partecipazione a chi, al momento dell’iscrizione e della contestuale rinuncia al riconoscimento del titolo estero sulla piattaforma RPD, abbia già maturato i famosi 120 giorni di servizio. Questa misura sbloccherebbe una situazione di stallo e sanerebbe un criterio che ha sollevato accese polemiche, offrendo una via d’uscita equa, trasparente e basata sul lavoro effettivamente svolto nelle aule.

Altrettanto cruciale è l’inclusione dei docenti “triennalisti”. Consentire l’accesso diretto al terzo ciclo a coloro che hanno completato il terzo anno di servizio sul sostegno nell’anno scolastico 2025/2026 non è solo un atto di giustizia burocratica, ma una scelta strategica: significa valorizzare un patrimonio prezioso di esperienza e sensibilità già maturate sul campo, trasformando la pratica quotidiana in competenze certificate.

Il nostro appello ai Ministri dell’Istruzione e del Merito e dell’Università e della Ricerca

Rivolgiamo un appello accorato e diretto ai Ministri competenti affinché accolgano questa richiesta, dando finalmente seguito e vita a quella che è stata, fin dal principio, una loro già meravigliosa idea. Chiediamo di superare definitivamente la stagione della precarietà e dei percorsi frammentati, rendendo il modello INDIRE la struttura permanente della specializzazione sul sostegno in Italia.

Scegliere la via della continuità strutturale per questo format significa concretizzare un’intuizione lungimirante sulla modernità del Paese. È l’occasione per stabilizzare un sistema che garantisce equità sociale, risparmio logistico per lo Stato e per le famiglie e, soprattutto, una tutela reale del diritto allo studio per ogni singolo alunno con disabilità. Non si lasci disperdere un patrimonio d’eccellenza che ha già dimostrato di funzionare: si dia vita, stabilmente, al futuro dell’inclusione.

Daniela Nicolò portavoce Community Uniti per INDIRE