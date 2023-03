TFA sostegno: cos’è, chi può partecipare e dove iscriversi

Il cd. TFA sostegno è quel percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado.

Attualmente è in svolgimento il VII ciclo, che si concluderà entro il 30 giugno 2023.

Per l’VIII ciclo si è in attesa del nuovo decreto, che definirà i posti da autorizzare alle singole Università che attiveranno i percorsi.

Chi può iscriversi

Possono iscriversi al percorso i candidati in possesso dei seguenti titoli:

Per la scuola dell’infanzia e primaria

titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria ;

conseguito presso i corsi di ; diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali.

Se i suddetti titoli sono stati conseguiti all’estero, è necessario che siano riconosciuti in Italia, ai sensi della normativa vigente, entro la data di presentazione della domanda di partecipazione.

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado

È richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:

laurea, oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data d’indizione del concorso;

oppure musicale e coreutica di primo livello, oppure o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data d’indizione del concorso; 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;

acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; laurea + 3 annualità di servizio, valutabili come tali su posto comune o di sostegno.

Dove ci si iscrive

Dopo aver ottenuto l’autorizzazione dal MUR, le Università pubblicheranno i relativi bandi, con le indicazioni delle tempistiche per presentare domanda e il contributo da pagare, anche per lo svolgimento della preselettiva (dove prevista). Infatti, per poter sostenere il test di accesso al percorso formativo si dovrà pagare una somma che di norma va dai 100 ai 150 euro.

Superata la preselettiva, che dovrebbe presumibilmente svolgersi verso la fine di maggio, i costi di iscrizione veri e propri al TFA sostegno sono decisi dalle Università. Per il VII ciclo, la media è stata di 3.000 euro, con picchi anche di 4.000 euro.

Quindi, il candidato dovrà decidere in quale Ateneo iscriversi e seguire il percorso formativo, secondo le indicazioni e le tempistiche indicate dallo stesso Ateneo.

I corsi di preparazione al corso di specializzazione sostegno

