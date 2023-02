TFA sostegno, in attesa del bando dell’VIII ciclo: quanto costerà iscriversi alla preselettiva e ai corsi?

Non dovrebbe mancare molto alla pubblicazione del decreto del Ministero dell’Università e Ricerca di autorizzazione all’avvio, per l’anno accademico 2023/2024, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado.

Si tratta del cosiddetto TFA sostegno, giunto al suo VIII ciclo.

Il precedente ciclo, il VII, si sta svolgendo in quest’anno accademico e la sua conclusione è prevista entro il 30 giugno 2023, come da D.M. 333 del 31/03/2022.

Il bando per l’a.a. 2023/24 dovrebbe presumibilmente uscire nel mese di marzo, se si rispetteranno le tempistiche del ciclo scorso.

Non si sa ancora quanti saranno i posti messi a disposizione dal MUR per le singole Università che attiveranno i corsi, ma si può ipotizzare un numero che si aggirerà intorno alle 30 mila unità (per il VI ciclo erano 25.874 e in totale, per il triennio 2021-2024 sonbo stati autorizzati 90 mila posti).

Una volta giunta l’autorizzazione con la ripartizione dei posti tra i singoli Atenei, le Università pubblicheranno i relativi bandi, con le indicazioni delle tempistiche per presentare domanda e il contributo da pagare, anche per lo svolgimento della preselettiva (dove prevista). Infatti, per poter sostenere il test di accesso al percorso formativo si dovrà pagare una somma che di norma va dai 100 ai 150 euro.

Superata la preselettiva, che dovrebbe presumibilmente svolgersi verso la fine di maggio, i costi di iscrizione veri e propri al TFA sostegno sono decisi dalle Università. Per il VII ciclo, la media è stata di 3.000 euro, con picchi anche di 4.000 euro.

I corsi di preparazione al corso di specializzazione sostegno

