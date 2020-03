TFA sostegno, scadenze delle Università: aggiornamento con Bergamo, Urbino, Molise, Enna, Firenze

È stato siglato il 14 febbraio 2020 il decreto che autorizza l’avvio del quinto ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

I posti a disposizione sono quasi 20.000, per l’esattezza 19.585, distribuiti tra i vari Atenei italiani autorizzati all’attivazione dei percorsi.

Le prove, inizialmente previste per il 2 e 3 aprile, per via della situazione emergenziale che sta vivendo il nostro Paese, sono state prorogate. Infatti, il Ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, d’intesa con la Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha firmato un nuovo decreto relativo all’avvio del quinto ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Il provvedimento prevede lo spostamento delle prove preliminari ai giorni 18 e 19 maggio 2020, a seguito dell’emergenza coronavirus che ha determinato la sospensione delle attività didattiche nelle Università fino al prossimo 3 aprile 2020.

Di seguito il calendario:

18 maggio 2020: mattina, prove per la Scuola infanzia; pomeriggio, prove per la Scuola primaria.​​​​​​​

19 maggio 2020: mattina, prove per la Scuola secondaria di I grado; pomeriggio, prove per la Scuola secondaria di II grado;

In considerazione dello slittamento delle preselettive, anche la maggior parte delle Università hanno disposto una proroga per la presentazione delle domande di partecipazione.

Riportiamo di seguito tutte le informazioni dagli Atenei che hanno ricevuto l’autorizzazione ad attivare i percorsi aggiornate al 24 marzo 2020.

ABRUZZO

Università dell’Aquila

Decreto Rettorale n.310/2020 del 9.03.2020 la data di scadenza è posticipata alle ore 13.00 del 30.03.2020

150 euro (tassa di partecipazione)

BASILICATA

Università della Basilicata-Potenza

Proroga scadenza bando La procedura informatica è attiva dal 6 marzo 2020 e sarà chiusa automaticamente alle ore 24:00 del 20 aprile 2020

120 euro (tassa di partecipazione)

CALABRIA

Università della Calabria

Bando non ancora pubblicato

Università Mediterranea di Reggio Calabria

AVVISO Rinvio scadenza presentazione istanza – V ciclo Sostegno Domanda e tassa iscrizione entro le ore 12:00 del 30 aprile 2020

120 euro (tassa di partecipazione)

Università Magna Grecia Catanzaro

scadenza bando: 5 maggio 2020.

140 euro (tassa di iscrizione)

CAMPANIA

Università Suor Orsola Benincasa di Napoli

Proroga termini di scadenza iscrizione alla procedura concorsuale Iscrizioni entro e non oltre le ore 12 del 30 aprile 2020

190 euro (tassa di partecipazione)

Università di Salerno

Differimento scadenza domanda ore 24 del 22 aprile 2020.

100 euro (tassa di partecipazione)

EMILIA ROMAGNA

Università di Modena e Reggio Emilia

Scadenza presentazione domande 5 maggio 2020 (ore 13.30).

110 euro (tassa di partecipazione)

Università di Ferrara

Iscrizione: fino alle ore 23.59 del 5 maggio 2020

100 euro (tassa di partecipazione)

Università di Parma

Scadenza 6 maggio 2020

100 euro (tassa di partecipazione)

FRIULI VENEZIA GIULIA

Università di Trieste

Bando non ancora pubblicato

Università di Udine

AVVISO DEL 19 MARZO 2020 – Visti l’evoluzione della situazione e il D.M. 0176 dell’11/03/2020 le scadenze previste per l’ammissione al Percorso Sostegno a.a. 2019/2020 sono state posticipate. Sarà possibile presentare la domanda di ammissione con la relativa autocertificazione OBBLIGATORIA entro il 30 aprile 2020.

120 euro (tassa di partecipazione)

LAZIO

Università di Roma – Unint

L’iscrizione alla prova di accesso (test preliminare + prova scritta + prova orale) deve effettuarsi entro le ore 14:00 del giorno 6 maggio 2020

150 euro (tassa di partecipazione)

Lumsa di Roma

La scadenza per fare domanda di partecipazione è stata posticipata all’8 maggio 2020.

150 euro (tassa di partecipazione)

Università di Roma Tre

La scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al test preliminare è prorogata al 5 maggio 2020.

150 euro (tassa di partecipazione)

Università Europea di Roma

Scadenza iscrizioni 8 maggio 2020 ore 13:00

150 euro (tassa di partecipazione)

Università degli Studi Foro Italico Roma

Scadenza ore 13 del 30 aprile 2020

150 euro (tassa di partecipazione)

Università di Roma – Tor Vergata

La scadenza per la compilazione della domanda di partecipazione è prorogata al 5 maggio 2020.

150 euro (tassa di partecipazione)

Tuscia

Prorogata la data di scadenza del bando di selezione al 5 maggio 2020 ore 12:00.

150 euro (tassa di partecipazione)

Cassino – Lazio Meridionale

L’avviso di pagamento (bollettino) già generato e stampato da GOMP con scadenza 24/03/2020 non dovrà essere rigenerato al fine del pagamento della tassa con scadenza prorogata. Lo stesso bollettino potrà essere utilizzato per la nuova scadenza fissata al 05 maggio 2020.

150 euro (tassa di partecipazione)

Link Campus di Roma

Il termine per l’iscrizione al test preliminare è prorogato dalle 15:00 del 24 marzo alle 15:00 del 05 maggio 2020.

150 euro (tassa di partecipazione)

LIGURIA

Università di Genova

Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 5 maggio 2020.

120 euro (tassa di partecipazione)

LOMBARDIA

Università di Bergamo

Apertura iscrizioni: ore 9.00 del 30 marzo 2020

Chiusura iscrizioni: ore 12.00 del 4 maggio 2020

150 euro (tassa di partecipazione)

Università di Milano Bicocca

Chiusura Iscrizione: 6 maggio 2020 ore 15.00

100 euro (tassa di partecipazione)

Università Cattolica Sacro Cuore

La scadenza per l’iscrizione alla selezione per i corsi di sostegno è posticipata al 5 maggio 2020, ore 12.00.

120 euro (tassa di partecipazione)

MARCHE

Università di Macerata

Bando non ancora pubblicato

Università di Urbino

Scadenza: ore 12 del 5 maggio 2020

200 euro (tassa di partecipazione)

MOLISE

Università degli Studi del Molise

Scadenza: ore 12 del 7 maggio 2020

150 euro (tassa di partecipazione)

PIEMONTE

Università di Torino

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata online, entro giovedì 30 aprile 2020, ore 15.00.

100 euro (tassa di partecipazione)

PUGLIA

Università di Bari

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata per il 23 aprile 2020.

100 euro (tassa di partecipazione)

Università di Foggia

La richiesta di ammissione è stata prorogata e dovrà avvenire, pena l’esclusione, entro le ore 12:00 del 5 maggio 2020.

100 euro (tassa di partecipazione)

Università del Salento

La data di scadenza del bando di ammissione, emanato con Decreto Rettorale n. 151 in data 28/02/2020, e del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla prova selettiva di accesso, già fissata per le ore 24,00 del 20 marzo è rinviata alle ore 24,00 del 30 aprile.

30 euro (contributo di valutazione)

SARDEGNA

Università di Cagliari

Scadenza presentazione domande 30 aprile 2020

100 euro (tassa di partecipazione)

Università di Sassari

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13:00 del 17 aprile 2020.

100 euro (tassa di partecipazione)

SICILIA

Università di Catania

Prorogato al 30 aprile 2020 (scarica il decreto) il termine di partecipazione al bando di ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’a.a. 2019/20.

150 euro (tassa di partecipazione)

Università di Kore – Enna

La domanda di partecipazione alla prova di ammissione, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università Kore di Enna, va presentata esclusivamente on-line entro le entro le ore 13:00 del 12 maggio 2020.

150 euro (tassa di partecipazione)

Università di Messina

La nuova scadenza è fissata alle ore 23:59 dell’11 maggio 2020.

info RIMBORSO tassa per chi CHIEDE ANNULLAMENTO iscrizione V ciclo Sostegno

150 euro (tassa di partecipazione)

Università di Palermo

Le istanze per partecipare alla selezione per il corso di sostegno potranno essere presentate entro il 16 aprile.

150 euro (tassa di partecipazione)

TOSCANA

Università di Firenze

Scadenza ore 23.59 del 5 maggio 2020

100 euro (tassa di partecipazione)

Università di Pisa

I termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sono stati prorogati con DR 527/2020 al 23 aprile 2020.

100 euro (tassa di partecipazione)

Università di Siena

È stato pubblicato il Decreto Rettorale che posticipa la data di scadenza dell’iscrizione alle prove selettive al giorno 1 maggio 2020 alle ore 12.00. È previsto di conseguenza lo slittamento dei termini del pagamento del contributo per le spese di partecipazione alle prove.

100 euro (tassa di partecipazione)

TRENTINO ALTO ADIGE

Libera Università di Bolzano

Nell’a.a. 2020/21 la Facoltà di Scienze della Formazione intende attivare, in collaborazione con i Dipartimenti Direzione Istruzione e Formazione della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, i Percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado, sulla base della delibera della Giunta Provinciale del 3 marzo 2020, n. 137. Con tali percorsi universitari saranno formati – separatamente per i tre gruppi linguistici – insegnanti di scuola primaria e insegnanti di scuola primaria e secondaria di I e II grado di sostegno specializzati nell’integrazione di alunne ed alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado. Seguono informazioni dettagliate ad inizio aprile.

Università di Trento

È stata prorogata la scadenza del Bando al giorno 30 aprile 2020 ore 12.00

150 euro (tassa di partecipazione)

UMBRIA

Università di Perugia

Nuova scadenza: 20 aprile 2020

60 euro (tassa di partecipazione)

VALLE D’AOSTA

Università della Valle d’Aosta

Scadenza ore 12 del 5 maggio 2020.

87 euro (tassa di partecipazione)

VENETO

Università di Verona

Presentazione domande di iscrizione alle prove preselettive (la procedura è attiva fino al 17 aprile 2020)

110 euro (tassa di partecipazione)

Università di Padova