TFA sostegno V ciclo, parte la formazione per i candidati idonei nei cicli precedenti

Il Ministero dell’Università e Ricerca ha pubblicato il Decreto Ministeriale n.94 del 25/05/2020 riguardante l’avvio delle attività formative per i corsi di specializzazione sul sostegno didattico per l’a.a. 2019/2010 per i candidati idonei nei cicli precedenti e regolarmente iscritti al V ciclo, ammessi in soprannumero senza la necessità di svolgere le prove di accesso, così come previsto dall’art. 4 comma 4, D.M. 92/2019.

La formazione potrà anche avvenire utilizzando modalità a distanza per lezioni dei moduli teorici e per i tirocini indiretti.

La decisione ovviamente è legata all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed è limitata esclusivamente all’anno accademico in corso.

Il decreto prevede che gli idonei che non intendano partecipare alle attività formative in questione potranno partecipare ai corsi organizzati dagli atenei al termine delle selezioni del V ciclo del corso di specializzazione del sostegno.

Resta ferma la data di conclusione del corso di specializzazione entro il 16 luglio 2021.