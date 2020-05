TFA sostegno V ciclo, proroghe per le domande in molte Università

Il D.M. n. 41 del 28 aprile 2020 ha prorogato nuovamente i test preselettivi per l’accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che ora si svolgeranno nelle seguenti giornate:

22 settembre 2020 prove scuola infanzia;

prove scuola infanzia; 24 settembre 2020 prove scuola primaria;

prove scuola primaria; 29 settembre 2020 prove scuola secondaria di I grado;

prove scuola secondaria di I grado; 1° ottobre 2020 prove scuola secondaria di II grado.

I corsi si concluderanno entro il 16 luglio 2021.

In seguito a questo slittamento, molte Università hanno disposto, come riportato di seguito, la proroga delle scadenze per inoltrare le domande.

In cosa consiste la prova preliminare

Il test preliminare, della durata di due ore, è predisposto autonomamente da ciascuna Università.

Si compone di 60 quesiti, dei quali 20 servono a verificare le competenze linguistiche e il livello di comprensione di testi in lingua italiana dei candidati.

I restanti 40 quesiti sono predisposti per verificare le competenze socio-psico-pedagogiche e sono differenziate per infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado.

Le domande sono a risposta chiusa, ogni quesito presenta 5 opzioni di risposta, tra queste il candidato ne sceglie una.

Cosa studiare per la preselettiva

Le prove riguarderanno le seguenti tematiche:

competenze linguistiche e comprensione del testo

competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per grado di scuola

competenze su intelligenza emotiva, riferite ai seguenti aspetti: riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d’animo e sentimenti nell’alunno; aiuto all’alunno per un’espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;

competenze su creatività e su pensiero divergente, riferite cioè al saper generare strategie innovative ed originali tanto in ambito verbale linguistico e logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale;

competenze organizzative in riferimento all’organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l’autonomia scolastica: il Piano dell’Offerta Formativa, l’autonomia didattica, l’autonomia organizzativa, l’autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di Istituto; la documentazione; gli Organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, del Consiglio di Interclasse; forme di collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo delle famiglie.

I bandi delle Università

Università dell’Aquila

Decreto Rettorale n.310/2020 del 9.03.2020 la data di scadenza è posticipata alle ore 13.00 del 30.03.2020

150 euro (tassa di partecipazione)

BASILICATA

Università della Basilicata-Potenza

Proroga iscrizioni – La procedura sarà chiusa automaticamente alle ore 24:00 del 4 settembre 2020

La procedura sarà chiusa automaticamente alle ore 24:00 del 4 settembre 2020 120 euro (tassa di partecipazione)

CALABRIA

Università della Calabria

Proroga iscrizioni: ore 13 del 29 luglio 2020

125 euro (tassa di partecipazione)

Università Mediterranea di Reggio Calabria

AVVISO Rinvio scadenza presentazione istanza – V ciclo Sostegno Domanda e tassa iscrizione entro le ore 12:00 del 30 aprile 2020

120 euro (tassa di partecipazione)

Università Magna Grecia Catanzaro

Proroga iscrizioni: ore 12 del 24 luglio 2020.

140 euro (tassa di iscrizione)

CAMPANIA

Università Suor Orsola Benincasa di Napoli

Proroga iscrizioni: ore 12 del 7 settembre 2020 .

190 euro (tassa di partecipazione)

Università di Salerno

Proroga iscrizioni ore 24 del 15 maggio.

100 euro (tassa di partecipazione)

EMILIA ROMAGNA

Università di Modena e Reggio Emilia

Proroga iscrizioni: ore 13.30 del 24 Luglio 2020

110 euro (tassa di partecipazione)

Università di Ferrara

Proroga iscrizioni: 24 luglio 2020

100 euro (tassa di partecipazione)

Università di Parma

Proroga iscrizioni: 24 luglio 2020

100 euro (tassa di partecipazione)

FRIULI VENEZIA GIULIA

Università di Trieste

Bando – ore 23.59 del 30 giugno 2020

Università di Udine

Scadenza in fase di proroga

120 euro (tassa di partecipazione)

LAZIO

Università di Roma – Unint

Proroga iscrizioni: ore 24 del 9 settembre 2020

150 euro (tassa di partecipazione)

Lumsa di Roma

Proroga iscrizioni: 15 settembre 2020

150 euro (tassa di partecipazione)

Università di Roma Tre

Proroga iscrizioni: 8 settembre 2020

150 euro (tassa di partecipazione)

Università Europea di Roma

Proroga iscrizioni: ore 13 del 4 settembre 2020

150 euro (tassa di partecipazione)

Università degli Studi Foro Italico Roma

Scadenza ore 13 del 30 aprile 2020

150 euro (tassa di partecipazione)

Università di Roma – Tor Vergata

Proroga iscrizioni: 7 settembre

150 euro (tassa di partecipazione)

Tuscia

Proroga iscrizioni: 8 luglio 2020

150 euro (tassa di partecipazione)

Cassino – Lazio Meridionale

Proroga iscrizioni: ore 14 del 3 settembre 2020

150 euro (tassa di partecipazione)

Link Campus di Roma

Proroga iscrizioni: ore 15 del 3 settembre 2020

150 euro (tassa di partecipazione)

LIGURIA

Università di Genova

Proroga iscrizioni: ore 12 del 20 giugno2020

120 euro (tassa di partecipazione)

LOMBARDIA

Università di Bergamo

Chiusura iscrizioni: ore 12.00 del 4 maggio 2020

150 euro (tassa di partecipazione)

Università di Milano Bicocca

Proroga iscrizioni: ore 15 del 28 agosto 2020

100 euro (tassa di partecipazione)

Università Cattolica Sacro Cuore

Proroga iscrizioni: ore 12 del 31 luglio 2020

120 euro (tassa di partecipazione)

MARCHE

Università di Macerata

Scadenza: ore 14 del 30 aprile 2020

150 euro (tassa di partecipazione)

Università di Urbino

Scadenza prorogata: ore 12 del 30 giugno 2020

200 euro (tassa di partecipazione)

MOLISE

Università degli Studi del Molise

Scadenza prorogata: 30 luglio 2020

150 euro (tassa di partecipazione)

PIEMONTE

Università di Torino

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata online, entro giovedì 30 aprile 2020, ore 15.00.

100 euro (tassa di partecipazione)

PUGLIA

Università di Bari

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata per il 23 aprile 2020.

100 euro (tassa di partecipazione)

Università di Foggia

Scadenza prorogata: ore 12 del 1° settembre 2020

100 euro (tassa di partecipazione)

Università del Salento

Scadenza prorogata: ore 12 del 31 luglio 2020

30 euro (contributo soprannumerari)

100 euro (contributo ammissione al bando)

SARDEGNA

Università di Cagliari

Scadenza: 30 aprile 2020

100 euro (tassa di partecipazione)

Università di Sassari

Scadenza: 4 maggio 2020

100 euro (tassa di partecipazione)

SICILIA

Università di Catania

Scadenza prorogata: ore 12 del 31 luglio 2020

150 euro (tassa di partecipazione)

Università di Kore – Enna

Scadenza prorogata: ore 13 del 14 settembre 2020

150 euro (tassa di partecipazione)

Università di Messina

La nuova scadenza è fissata alle ore 23:59 dell’11 maggio 2020.

info RIMBORSO tassa per chi CHIEDE ANNULLAMENTO iscrizione V ciclo Sostegno

150 euro (tassa di partecipazione)

Università di Palermo

Le istanze per partecipare alla selezione per il corso di sostegno potranno essere presentate entro il 16 aprile.

150 euro (tassa di partecipazione)

TOSCANA

Università di Firenze

Scadenza ore 23.59 del 5 maggio 2020

100 euro (tassa di partecipazione)

Università di Pisa

I termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sono stati prorogati con DR 527/2020 al 23 aprile 2020.

100 euro (tassa di partecipazione)

Università di Siena

Scadenza prorogata: 30 maggio 2020

100 euro (tassa di partecipazione)

TRENTINO ALTO ADIGE

Libera Università di Bolzano

Scadenza: 21 aprile 2020

50 euro (tassa di partecipazione)

Università di Trento

È stata prorogata la scadenza del Bando al giorno 30 aprile 2020 ore 12.00

150 euro (tassa di partecipazione)

UMBRIA

Università di Perugia

Nuova scadenza: 20 aprile 2020

60 euro (tassa di partecipazione)

VALLE D’AOSTA

Università della Valle d’Aosta

Proroga scadenza: 31 agosto 2020

87 euro (tassa di partecipazione)

VENETO

Università di Verona

Presentazione domande di iscrizione alle prove preselettive (la procedura è attiva fino al 17 aprile 2020)

110 euro (tassa di partecipazione)

Università di Padova

Le prescrizioni ai Corsi di sostegno didattico per alunni con disabilità a.a. 2019/2020 sono prorogate fino alle ore 12 del 17 aprile 2020.

101 euro (tassa di partecipazione)

