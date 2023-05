Tfa Sostegno VIII ciclo, prove anni precedenti con soluzioni – SCARICA I QUIZ

Il decreto del Tfa sostegno VIII ciclo è stato pubblicato. Adesso i candidati sono pronti per prepararsi alle prove preselettive.

SCARICA IL DECRETO

Per permettere ai candidati di esercitarsi, abbiamo raccolto alcune prove preselettive degli ultimi cicli, di diverse università, che sono scaricabili dall’elenco sottostante.

Date prove

Le prove preselettive si terranno dal 4 al 7 luglio prossimi per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno. Il calendario in dettaglio prevede:

4 luglio 2023 : prova scuola dell’infanzia

: prova scuola dell’infanzia 5 luglio 2023 : prova scuola primaria

: prova scuola primaria 6 luglio 2023 : prova scuola secondaria di I grado

: prova scuola secondaria di I grado 7 luglio 2023: prova scuola secondaria II grado

Gli atenei dovranno concludere i percorsi di specializzazione entro il 30 giugno 2024.

Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto n. 694 che autorizza l’avvio dei nuovi percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado.

Le Università che attiveranno i corsi e i posti disponibili [PDF]

Per esattezza, i posti totali a disposizione sono 29.061. La novità dell’VIII ciclo è la riserva della quota del 35% per gli insegnanti con almeno 36 mesi di servizio sul sostegno didattico negli ultimi cinque anni (comma 2 dell’art. 18-bis dlgs n. 59/17). La misura è stata introdotta di concerto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito (decreto interministeriale numero 691 del 29 maggio 2023). Per questi docenti è anche prevista l’ammissione diretta alla prova scritta.

TUTTI I POSTI PER GRADO DI SCUOLA

Requisiti

Tranne modifiche dell’ultima ora, i requisiti per accedere all’VIII ciclo di specializzazione sul sostegno sono diversi per ordine di scuola.

CLICCA QUI PER I REQUISITI PER OGNI ORDINE DI SCUOLA