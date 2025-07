TFA sostegno X ciclo, ecco i bandi in scadenza il 12 e 13 luglio 2025

TFA sostegno X ciclo, ecco i bandi in scadenza il 12 e...

Le Università autorizzate con Decreto Ministeriale n. 436 del 26/06/2025 all’attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l’a.a. 2024/2025 hanno quasi tutte pubblicate i bandi.

Quando si svolgeranno le preselettive?

Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate nei seguenti giorni:

mattina del 15 luglio 2025 prove scuola dell’infanzia;

mattina del 16 luglio 2025 prove scuola primaria;

mattina del 17 luglio 2025 prove scuola secondaria I grado;

mattina del 18 luglio 2025 prove scuola secondaria II grado.

Quanti posti a bando?

In totale, i posti disponibili sono 35.784.

Quali Università attiveranno i percorsi?

Gli Atenei che attiveranno i percorsi sono indicati nell’allegato A.

Bandi in scadenza nel week-end

Solo due bandi scadranno il 12 e 13 luglio 2025. Eccoli:

Università di Cagliari – Bando scadenza 12 luglio 2025 – contributo 100 euro – tassa di iscrizione 3.140 euro

Università di Kore – Enna – Bando scadenza 13 luglio 2025 – contributo 150 euro – tassa di iscrizione 3.700 euro