Tfa sostegno X ciclo, i posti sono 35.784: quali Università attiveranno i percorsi?

Con Decreto Ministeriale n. 436 del 26/06/2025 il Ministero Università e Ricerca ha dato ufficialmente il via ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado II grado – a.a. 2024/2025.

Si tratta del cosiddetto TFA sostegno X ciclo.

Quando si svolgeranno le preselettive?

Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate nei seguenti giorni:

mattina del 15 luglio 2025 prove scuola dell’infanzia;

mattina del 16 luglio 2025 prove scuola primaria;

mattina del 17 luglio 2025 prove scuola secondaria I grado;

mattina del 18 luglio 2025 prove scuola secondaria II grado.

Quanti posti a bando?

In totale, i posti disponibili sono 35.784.

Quali Università attiveranno i percorsi?

Gli Atenei che attiveranno i percorsi sono indicati nell’allegato A.

IL DECRETO

L’ALLEGATO A