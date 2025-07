TFA sostegno X ciclo, in gran parte delle Università non ci sarà la preselettiva: dove è annullata? E quando si svolgeranno le prove scritte?

TFA sostegno X ciclo, in gran parte delle Università non ci sarà...

Con Decreto Ministeriale n. 436 del 26/06/2025 il Ministero Università e Ricerca ha dato ufficialmente il via ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado II grado – a.a. 2024/2025.

Si tratta del cosiddetto TFA sostegno X ciclo.

Quando si svolgeranno le preselettive?

Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate nei seguenti giorni:

mattina del 15 luglio 2025 prove scuola dell’infanzia;

mattina del 16 luglio 2025 prove scuola primaria;

mattina del 17 luglio 2025 prove scuola secondaria I grado;

mattina del 18 luglio 2025 prove scuola secondaria II grado.

Quanti posti a bando?

In totale, i posti disponibili sono 35.784.

Quali Università attiveranno i percorsi?

Gli Atenei che attiveranno i percorsi sono indicati nell’allegato A.

Dove non ci sarà la preselettiva?

Il DM 92/2019 prevede che è ammesso alla prova [scritta e/o pratica], un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.

Pertanto se il numero di candidati non supera il doppio dei posti disponibili in ciascun ateneo per lo specifico grado/ordine, la prova preselettiva non avrà luogo. E’ questo il caso di molte Università. Vediamo quali.

ABRUZZO

Università dell’Aquila – no a tutte le preselettive. Indicativamente le prove scritte e orali si terranno tra il 1° ed il 25 settembre; sarà pubblicato in settimana un avviso in merito.

Università di Chieti-Pescara – no alle preselettive per infanzia, primaria e secondaria di I grado. Prova scritta 21 luglio ore 9 per infanzia, primaria e secondaria di I grado.

Università di Teramo – no alle preselettive per infanzia, primaria e secondaria di I grado.

BASILICATA

Università della Basilicata-Potenza – no alle preselettive per infanzia, primaria e secondaria di I grado.

CALABRIA

Università della Calabria – no a tutte le preselettive.

Università Mediterranea di Reggio Calabria – no a tutte le preselettive. Le prove scritte si svolgeranno nelle giornate del 29 e 30 luglio secondo il seguente calendario:

INFANZIA 29/07/2025 ORE 8,00

PRIMARIA 29/07/2025 ORE 11,00

SECONDARIA I GRADO 29/07/2025 ORE 15,00

SECONDARIA II GRADO 30/07/2025 ORE 8,00

CAMPANIA

Università Suor Orsola Benincasa – no a tutte le preselettive. Le prove scritte si svolgeranno:

Scuola dell’infanzia 16 luglio 2025 ore 14:00

Scuola primaria 17 luglio 2025 ore 14:00

Scuola secondaria di I grado 18 luglio 2025 ore 14:00

Scuola secondaria di II grado 21 luglio 2025 ore 8:00

Università di Salerno – no a tutte le preselettive. Le prove scritte si svolgeranno:

24 luglio 2025

Mattina: scuola dell’infanzia

Pomeriggio: scuola secondaria di secondo grado

– 25 luglio 2025

Mattina: scuola primaria

Pomeriggio: scuola secondaria di primo grado

EMILIA-ROMAGNA

Università di Bologna – no a tutte le preselettive

Università di Ferrara – no a tutte le preselettive

Università di Modena – Reggio Emilia – no a preselettiva per primaria, secondaria di I e II grado. Le prove scritte si svolgeranno il 29 luglio e 30 luglio.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Università di Udine – no a tutte le preselettive. Le prove scritte si svolgeranno:

– 15 luglio 2025: PROVA SCRITTA SCUOLA DELL’INFANZIA

– 16 luglio 2025: PROVA SCRITTA SCUOLA PRIMARIA

– 17 luglio 2025: PROVA SCRITTA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

– 18 luglio 2025: PROVA SCRITTA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Università di Trieste – no a preselettive per infanzia e primaria. Le prove scritte si svolgeranno:

24 luglio 2025 – prova scritta scuola secondaria di I grado

25 luglio 2025 – prova scritta scuola secondaria di II grado

LAZIO

Università di Cassino e del Lazio Meridionale – no a preselettive per infanzia e primaria

Università di Roma – Unint – no a tutte le preselttive. Le prove scritte si svolgeranno:

22 luglio 2025 – INFANZIA ore 9

22 luglio 2025 – PRIMARIA ore 15

23 luglio 2025 – SECONDARIA DI PRIMO GRADO ore 9

24 luglio 2025 – SECONDARIA DI SECONDO GRADO ore 9:00.

Lumsa – no alle preselettive per primaria, secondaria di I e II grado. Le prove pratiche si svolgeranno nelle stesse date inizialmente previste per i test preselettivi, secondo il seguente calendario:

Mercoledì 16 luglio 2025 ore 10.00: scuola primaria

Giovedì 17 luglio 2025 ore 10.00: scuola secondaria di primo grado

Venerdì 18 luglio 2025 ore 10.00: scuola secondaria di secondo grado

Università di Roma Tre – no a tutte le preselettive. Le prove scritte si svolgeranno:

Scuola dell’Infanzia: 24 luglio 2025

Scuola Primaria: 24 luglio 2025

Scuola Secondaria di 1° grado: 25 luglio 2025

Scuola Secondaria di 2° grado: 25 luglio 2025

Università Europea di Roma – no a tutte le preselettive. Le prove scritte si svolgeranno:

23 luglio 2025 per la scuola dell’infanzia;

23 luglio 2025 per la scuola secondaria di II grado;

24 luglio 2025 per la scuola primaria;

24 luglio 2025 per la scuola secondaria di I grado.

Università Foro Italico – no a preselettiva per primaria, secondaria di I e II grado.

Link Campus University – Sede di Roma – no a tutte le preselettive.

Università della Tuscia – no a tutte le preselettive. Le prove scritte si svolgeranno:

Inizio prova scritta scuola dell’infanzia: mercoledì 16 luglio 2025 ore 10:00

Inizio prova scritta scuola primaria: mercoledì 16 luglio 2025 ore 15:30

Inizio prova scritta scuola secondaria di I grado: sabato 19 luglio 2025 ore 10:30

Inizio prova scritta scuola secondaria di II grado: sabato 19 luglio 2025 ore 15:30.

LIGURIA

Università di Genova – no a preselettive per infanzia, primaria e secondaria di I grado. Le prove scritte si svolgeranno:

Scuola dell’Infanzia il 15 luglio 2025 alle ore 9:00

Scuola Primaria il 16 luglio 2025 alle ore 9.00

Scuola Secondaria di primo grado il 17 luglio 2025.

LOMBARDIA

Università di Milano Bicocca – no a preselettive per infanzia, primaria e secondaria di I grado. Le prove scritte si svolgeranno il 22 e 23 luglio 2025.

Università Cattolica Sacro Cuore – no a tutte le preselettive. Le prove scritte si svolgeranno nella data delle prove preselettive.

MARCHE

Università di Macerata – no a tutte le preselettive – Le prove scritte si svolgeranno:

Università di Urbino – no a tutte le preselettive – Le prove scritte si svolgeranno:

INFANZIA 15 luglio 2025

PRIMARIA 16 luglio 2025

PRIMO GRADO 17 luglio 2025

SECONDO GRADO 18 luglio 2025

PIEMONTE

Università di Torino – Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate a livello nazionale per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno nelle seguenti date:

15 luglio 2025 (mattina) prove scuola dell’infanzia – ANNULLATA;

16 luglio 2025 (mattina) prove scuola primaria – ANNULLATA;

17 luglio 2025 (mattina) prove scuola secondaria I grado – ANNULLATA;

18 luglio 2025 (mattina) prove scuola secondaria II grado – ANNULLATA ESCLUSIVAMENTE PER PROCEDURA RISERVATA RESIDENTI IN VALLE D’AOSTA.

CONVOCAZIONE PROVA PRESELETTIVA – SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (TORINO E SAVIGLIANO)

La prova preselettiva avrà luogo venerdì 18 luglio 2025 ore 09.00

Le prove scritte si svolgeranno nelle seguenti date:

Scuola dell’infanzia: 24 luglio 2025 ore 14.00 presso sede da definire;

ore 14.00 presso sede da definire; Scuola primaria: 24 luglio 2025 ore 09.00 presso sede da definire;

ore 09.00 presso sede da definire; Scuola secondaria di primo grado: 28 luglio 2025 ore 09.00 presso sede da definire;

ore 09.00 presso sede da definire; Scuola secondaria di secondo grado: 25 luglio 2025 ore 09.00 presso sede da definire.

PUGLIA

Università di Bari – no alle preselettive per infanzia, primaria e secondaria di I grado.

Università di Foggia – no a preselettive per infanzia e primaria

Università del Salento – no a tutte le preselettive

SARDEGNA

Università di Cagliari – no a tutte le preselettive. Le prove scritte si svolgeranno:

24 luglio 2025 (mattina) scuola secondaria II grado;

24 luglio 2025 (pomeriggio) scuola secondaria I grado;

25 luglio 2025 (mattina) scuola primaria;

25 luglio 2025 (pomeriggio) scuola infanzia.

Università di Sassari – no alle preselettive per primaria e secondaria di I grado

SICILIA

Università di Catania – no a tutte le preselettive. Le prove scritte si svolgeranno:

Scuola dell’infanzia > 15 luglio 2025, ore 8

Scuola primaria > 16 luglio 2025, ore 8

Scuola secondaria di 1° grado > 17 luglio 2025, ore 8

Scuola secondaria di 2° grado > 18 luglio 2025, ore 8

Università di Kore – Enna – no alla preselettiva per primaria (prova scritta il 22 luglio)

Università di Messina – no alle preselettive di infanzia e primaria. Le prove scritte si svolgeranno:

Infanzia 22 luglio

Primaria 25 luglio

I grado 24 luglio

II grado 23 luglio

Università di Palermo – no alla preselettiva per la primaria

TOSCANA

Università di Firenze – no a tutte le preselettive. Le prove scritte si svolgeranno:

mattina del 15 luglio 2025: scuola dell’infanzia

mattina del 16 luglio 2025: scuola primaria

mattina del 17 luglio 2025: scuola secondaria I grado

mattina del 18 luglio 2025: scuola secondaria II grado

A partire dal 17 luglio sono previste le prove orali.

Università di Pisa – no a tutte le preselettive. Nelle mattine del 15,16,17 e 18 luglio si svolgeranno le prove scritte.

TRENTINO ALTO ALDIGE

Università di Trento – no a preselettiva per primaria, secondaria di I e II grado

UMBRIA

Università di Perugia – no a tutte le preselettive. Le prove scritte si svolgeranno negli stessi giorni delle preselettive.

Link Campus University – Sede di Città di Castello – no a tutte le preselettive

VENETO

Università di Verona – no a tutte le preselettive

Università di Padova– no a tutte le preselettive