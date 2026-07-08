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08.07.2026

TFA XI ciclo: chi è esonerato dalla preselettiva? – SCARICA GUIDA COMPLETA

Redazione
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Tutto quello che c'è da sapere, in un unico volume

Con 30.241 posti disponibili per l’anno accademico 2026/2027, il TFA Sostegno XI Ciclo è uno degli appuntamenti più attesi da chi vuole ottenere la specializzazione per il sostegno didattico. Per aiutare i candidati a orientarsi tra requisiti, prove e percorsi alternativi, la Redazione di La Tecnica della Scuola ha realizzato una guida completa in formato PDF di 74 pagine.

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Tutto quello che c’è da sapere, in un unico volume

La guida illustra nel dettaglio l’intero percorso del TFA universitario, che prevede il superamento di tre prove: un test preselettivo di 60 quesiti, una prova scritta e una orale. Sono esonerati dalla preselezione i docenti con almeno tre anni di servizio sul sostegno negli ultimi dieci anni e i candidati con disabilità pari o superiore all’80%. Il corso porta all’acquisizione di 60 CFU attraverso lezioni teoriche, laboratori e un tirocinio obbligatorio da 12 CFU. I costi di iscrizione variano da ateneo ad ateneo, oscillando tra i 2.000 e i 4.100 euro. La guida dedica ampio spazio anche ai percorsi INDIRE, la via straordinaria e transitoria pensata per i cosiddetti “triennalisti” – chi ha maturato tre anni di servizio sul sostegno negli ultimi otto – e per chi ha conseguito il titolo all’estero. Più brevi (circa 4 mesi), con un carico tra 40 e 48 CFU e costi sensibilmente inferiori (900-1.500 euro), rappresentano un’alternativa concreta al percorso universitario ordinario. Non mancano approfondimenti sugli sbocchi professionali: dall’inserimento nella prima fascia delle GPS al vincolo per il passaggio al posto comune, fino alla novità che consente alle famiglie di richiedere la conferma del docente supplente per garantire la continuità didattica. In chiusura, la guida propone esempi di quesiti della prova preselettiva e una sezione FAQ per rispondere ai dubbi più frequenti.

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