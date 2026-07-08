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08.07.2026

Tfa sostegno 2026, chi può partecipare? I requisiti per infanzia, primaria e secondaria

Redazione
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Indice
Vai ai nostri corsi di preparazione al Tfa sostegno
Requisiti per infanzia e primaria
Requisiti per secondaria di primo e secondo grado
I numeri del nuovo ciclo
Il calendario delle prove d’accesso
Leggi il decreto
Tfa sostegno, la guida completa

Entra nel vivo l’XI ciclo del TFA Sostegno, il percorso universitario finalizzato alla formazione dei docenti specializzati nelle attività educativo-didattiche per l’inclusione degli alunni con disabilità. Il decreto che autorizza le Università accreditate a emanare i propri bandi è stato firmato e pubblicato: si tratta del decreto 926 del 26 giugno 2026.

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Ma chi può accedere al Tfa sostegno? Ecco uno schema utile.

Requisiti per infanzia e primaria

Per la scuola dell’infanzia e primaria sono richiesti:

  • Laurea in Scienze della Formazione Primaria;
  • Diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.

Si tratta dei titoli che abilitano già all’insegnamento nei rispettivi ordini di scuola.

Requisiti per secondaria di primo e secondo grado

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo e secondo grado, possono accedere:

  • Docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento per una specifica classe di concorso;
  • Laureati magistrali;
  • Diplomati di II livello AFAM;
  • Docenti tecnico-pratici (ITP) in possesso del relativo diploma;
  • Aspiranti che abbiano svolto almeno tre anni di servizio su posto di sostegno negli ultimi dieci anni scolastici, anche non continuativi.

I numeri del nuovo ciclo

Per l’anno accademico 2025/2026, il Ministero ha messo a disposizione un totale di 30.241 posti, distribuiti su base regionale in linea con il fabbisogno rilevato dal Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione.

I posti sono così ripartiti tra i vari gradi:

  • scuola dell’infanzia: 4.553
  • scuola primaria: 11.698
  • scuola secondaria di I grado: 4.842
  • scuola secondaria di II grado: 9.148

Il calendario delle prove d’accesso

Gli aspiranti docenti di sostegno dovranno affrontare una selezione articolata in un test preselettivo, prove scritte o pratiche e un colloquio orale. Le date dei test preselettivi sono state fissate per la metà di luglio 2026, secondo il seguente calendario:

  • 14 luglio 2026: prove per la scuola dell’infanzia;
  • 15 luglio 2026: prove per la scuola primaria;
  • 16 luglio 2026: prove per la scuola secondaria di I grado;
  • 17 luglio 2026: prove per la scuola secondaria di II grado.

I percorsi formativi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2027.

Leggi il decreto

decretoMUR-n.-926-del-26-giugno-2026Download

Tfa sostegno, la guida completa

Le prove – Vai all’approfondimento

Cosa studiare per la preselettiva

  1. Comprensione del testo – Vai all’approfondimento
  2. Competenza linguistica – Vai all’approfondimento
  3. Normativa scolastica – Vai all’approfondimento
  4. Psico-pedagogia e didattica – Vai all’approfondimento
TFA XI ciclo

Tfa sostegno 2026: i corsi di preparazione per la preselettiva

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TFA Sostegno 2026: quiz prova preselettiva

TFA sostegno XI ciclo, quasi tutte le Università hanno pubblicato i bandi: info e scadenze [AGGIORNAMENTO]

TFA XI ciclo: come prepararsi alle prove? – SCARICA PDF

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