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08.07.2026

Calcolo del punteggio per le utilizzazioni, il caso specifico di un prof che deve inserire il punteggio nel modulo di domanda

Lucio Ficara
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Indice
Calcolo del punteggio per le utilizzazioni
Risposta al quesito

Un nostro assiduo lettore ci pone una domanda sul calcolo del suo punteggio per le prossime graduatorie di utilizzazione per l’anno scolastico 2026/2027. Il docente di ruolo alla scuola secondaria di I grado ha un servizio di 6 anni di ruolo compreso l’anno in corso 2025/2026 e poi ha un servizio di 11 anni di preruolo di cui 3 nella secondaria di primo grado ed 8 anni nella secondaria di II grado, ed è al sesto anno di continuità nella medesima scuola, inoltre ha un concorso ordinario superato nella classe di concorso di titolarità, un dipolma di specializzazione biennale e tre master di II livello con esame finale e 60 CFU e 1500 ore di frequenza.

Calcolo del punteggio per le utilizzazioni

Per il calcolo del punteggio delle utilizzazioni 2026/2027 bisognerà tenere conto anche del servizio svolto durante l’anno scolastico 2025/2026. È utile specificare che il riferimento tecnico-normativo per il suddetto calcolo, è l’allegato 2 tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni del personale docente ed educativo relativo al CCNI mobilità 2025/2028 di prossima firma (09/07/2026). In particolar modo è importante sottolineare che il punteggio per le utilizzazioni si computa facendo uso delle tabelle dei movimenti d’ufficio e non quella dei movimenti a domanda.

In buona sostanza il servizio pre ruolo è calcolato con la nuova tabella di valutazioni titoli per i movimenti d’ufficio, ovvero per le utilizzazioni del 2026/2027, si calcolano 5 punti per per ogni anno scolastico prestato nel medesimo grado del ruolo di appartenenza, mentre vengono attribuiti solo 3 punti per ogni anno scolastico prestato in altro grado di istruzione diverso da quello di appartenenza e seguendo quanto previsto dalla nota 4 alla tabella valutazione dei titoli. È di fondamentale importanza specificare che la nota 4 suddetta è disposto che nella mobilità d’ufficio e quindi nel calcolo del punteggio delle utilizzazioni in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo e di pre-ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo e di pre-ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado. Gli anni di un precedente servizio di ruolo e di pre-ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni, sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia.

Per il servizio di ruolo, ovvero del ruolo di attuale appartenenza, l’insegnante potrà calcolare 6 punti per ogni anno di servizio. In caso di continuità del servizio, senza avere mai avuto soluzione di continuità, spettano 4 punti ogni anno fino al compimento del triennio, 5 punti per il quarto e quinto anno, per avere poi 6 punti ogni anno per gli anni successivi al quinquennio. Per le utilizzazioni si conteggia anche l’anno in corso , ovvero l’anno scolastico 2025/2026.

Per il punteggio di continuità nelle utilizzazioni, è bene specificare che non bisogna avere almeno un minimo di tre anni di servizio nella stessa scuola per fare scattare il punteggio, ma è sufficiente già avere almeno un anno di servizio di titolarità per avere i 4 punti. Se un docente ha due anni di continuità, compreso l’anno in corso, avrà riconosciuti 8 punti.

Risposta al quesito

Facciamo chiarezza sul calcolo del punteggio delle graduatorie per le utilizzazioni dove l’anno in corso 2025/2026 vale a tutti gli effetti:6 anni di ruolo x 6 punti= 36 punti 3 anni di preruolo stesso grado di titolarità x 5 punti= 15 punti8 anni di preruolo su grado superiore della secondaria X 3 punti= 24 punti6 anni di continuità = 28 punti. Quindi c’è un totale di 103 punti dell’anzianità del servizio, compresa la contiunità degli anni di ruolo effettuati nella medesima scuola di titolarità.

A questi 103 punti si aggiungono 12 punti per il superamento di un pubblico concorso ordinario di grado pari o superiore all’attuale ruolo di titolarità. Poi si aggiungono 5 punti del diploma di specializzazione biennale 120 CFU e 3000 ore di frequenza, infine altri 3 punti, uno per ogni master conseguito in anni accademici differenti, il punteggio titoli sarà in totale di 20 punti. Il totale del calcolo del punteggio da inserire nella Sezione D della domanda di utilizzazione 2026/2027 è di 123 punti.

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