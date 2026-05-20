Topi a scuola, avvistamenti in una scuola primaria di Roma. Alunni spostati in altre classi e genitori “sul piede di guerra”

Diverse segnalazioni di topi all’interno delle aule, che hanno costretto a spostare alcuni alunni in altri locali. Accade a Roma, nel quartiere Villa Verde, dove gli avvistamenti di roditori in una scuola primaria e dell’infanzia stanno allarmando i genitori, che chiedono alle istituzioni di intervenire per risolvere definitivamente il problema. A riportare i fatti è Roma Today, secondo cui molte famiglie “sono sul piede di guerra” e avrebbero deciso “di non mandare a scuola i figli già da una settimana”. E ciò nonostante il VI Municipio abbia chiarito che non si registrano pericoli per la salute e l’igiene dei ragazzi. “La situazione è costantemente attenzionata e sotto controllo”, ha garantito l’assessora alla scuola Chiara del Guerra, citata dalla testata.

Il primo avvistamento, ricostruisce il giornale, risale al 14 maggio, “tanto che, il giorno seguente, è stata la stessa dirigente scolastica ad informare le famiglie con una circolare. La scuola, è bene dirlo, è rimasta aperta. La dirigenza ha avvisato il VI municipio di quanto accaduto che, a sua volta, ha mandato nella scuola una ditta specializzata per la derattizzazione“. Il primo intervento, si legge ancora, è stato realizzato nel pomeriggio di venerdì 15 maggio, dopo la fine delle lezioni. “Ulteriori lavori di pulizia e sanificazione sono stati poi effettuati nel fine settimana del 16 e 17 maggio al fine di poter aprire la scuola, senza problemi, lunedì 18 maggio. Rassicurazioni che, però, non sono bastate a diverse famiglie che, ancora oggi, non stanno mandando i figli a scuola per paura che facciano ‘spiacevoli’ incontri”.

Gli interventi, secondo Roma Today, non sarebbero stati risolutivi. “Lunedì, infatti, un topo è sbucato dentro una classe, tanto che i bambini e le bambine lì presenti sono stati spostati, temporaneamente, in biblioteca. Una notizia che ha alimentato, ulteriormente, le preoccupazioni dei genitori. La dirigente scolastica ha nuovamente contattato il VI Municipio per chiedere una nuova derattizzazione”. Una circolare interna, citata dalla testata, riferisce che “per tutta la settimana proseguiranno attività di monitoraggio giornaliero e sanificazione all’interno del plesso con con gli interventi specialistici necessari”. Quanto alla municipalità, come detto i dirigenti comunicano di essersi “immediatamente attivati, incaricando la ditta specializzata della derattizzazione di intervenire tempestivamente“.