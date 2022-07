Torna a ottobre la “Festa della scuola”, un importante evento per dibattere i problemi (irrisolti) del nostro sistema

Torna a ottobre la “Festa della scuola”, un importante evento per dibattere...

Ritorna anche quest’anno la “Festa della scuola”, un importante evento culturale organizzato da Massimo Arcangeli, responsabile dell’associazione La Parola che non Muore, in collaborazione con l’associazione La Voce della Scuola di Diego Palma.

Come l’anno scorso la manifestazione si svolgerà ad Ascoli Piceno, nei giorni 6 e 7 ottobre.

Tema portante dell’edizione di quest’anno sarà quello dell’ inclusione, della fragilità e dei bisogni “speciali”.

In questa chiave si affronteranno le questioni di cui si dibatte in questa fase: il decreto 36/2022 e il reclutamento del corpo docente; la politica scolastica e la scuola futura; i docenti precari, “ingabbiati” e “immobilizzati”; trasparenza, sicurezza, programmazione e dispersione scolastica; didattica, cultura scolastica, saperi disciplinari.

All’evento prenderanno parte docenti, studenti, famiglie, gruppi di coordinamento e associazioni di categoria, sindacati, giornalisti e rappresentanti della politica.

“Il nostro principale obiettivo, perché la scuola esca dal suo isolamento – spiegano gli organizzatori – è di progettare lascuola di domani partendo dai problemi del presente, di lavorare tutti insieme per la ricostruzione di un sistema scolastico che valorizzi il lavoro degli insegnanti, che ne riconosca e ne salvaguardi la professionalità, che metta in primo piano i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Una scuola unilaterale, separata dalle vite dei giovani, ne favorisce la dispersione; una scuola che coinvolga attivamente gli studenti al fine di contribuire a migliorarla li richiama invece a sé, e quegli studenti così non si perderanno (né oggi, a scuola; né domani, all’università o nel mondo del lavoro)”.