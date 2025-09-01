Torna a Verona la 23ª edizione delle Giornate della Didattica

Dal 3 al 5 settembre 2025 si svolgerà alla Gran Guardia la 23ª edizione delle Giornate della Didattica, evento organizzato dal Comune di Verona con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

Un’occasione per la comunità educante di confrontarsi su temi, strumenti e progetti che coinvolgono scuole, istituzioni, università e Terzo Settore.

Durante le giornate, i visitatori potranno accedere a desk informativi e partecipare a incontri formativi gratuiti, aperti a tutta la comunità educante.

L’edizione 2025 mira a rafforzare la sinergia tra scuola e città, offrendo momenti di confronto tra insegnanti di ogni ordine e grado ed esperti di educazione, formazione e didattica.

Per l’evento che vuole riflettere sulle sfide della scuola e celebrare i progressi verso una didattica inclusiva e di qualità, sono stati approntati 150 desk informativi e 50 incontri formativi, aperti gratuitamente a insegnanti, famiglie, educatori e cittadini.

Il focus, come riporta l’ufficio stampa del comune di Verona, sarà sui Patti Digitali di comunità, ma spazio sarà dato anche a progetti in collaborazione con l’Università di Verona, ULSS 9 Scaligera e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata

Tra i temi in programma: educazione digitale, giftedness, bullismo femminile, inclusione, educazione interculturale, didattica museale e memoria storica.