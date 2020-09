Torna Libriamoci, giornate di lettura nelle scuole: dal 16 al 21 novembre

Ancher quest’anno si svolgerà l’iniziativa “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole“.

Giunta alla sua VII edizione, nella settimana che va dal 16 al 21 novembre, i dirigenti scolastici e gli insegnanti degli istituti di ogni ordine e grado sono invitati ad organizzare una o più iniziative dedicate alla lettura ad alta voce. Gli appuntamenti potranno essere svolti in presenza, compatibilmente con le vigenti misure di sicurezza connesse all’emergenza

COVID-19, oppure anche online.

Il progetto, promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT), attraverso il Centro per il libro e la lettura (CEPELL), e dal Ministero dell’Istruzione (MI), Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico, ha come obiettivo

“catturare” nuovi lettori stimolando gli studenti attraverso l’ascolto di pagine di prosa o di poesia, come pure diventando protagonisti di letture ad alta voce.

Continua anche la collaborazione fra Libriamoci e #ioleggoperché, promossa dall’AIE Associazione Italiana Editori.

Per partecipare all’iniziativa è necessario iscriversi dal 12 ottobre alla Banca dati sul sito www.libriamociascuola.it, registrando le attività di lettura prescelte.