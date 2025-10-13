Tornano gli #ErasmusDays: sei giorni per “far splendere l’Europa”

Da oggi, lunedì 13 ottobre, e fino al 18, tornano gli #ErasmusDays 2025, sei giornate di eventi e iniziative dedicate alla celebrazione del programma Erasmus+ e ai valori fondanti dell’Unione europea. “Far splendere l’Europa” è il motto di questa edizione, che invita a riflettere e a condividere esperienze legate a dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani, inclusi quelli delle minoranze.

Dal 2017 gli #ErasmusDays sono diventati un appuntamento fisso per la community Erasmus+ europea, occasione per raccontare successi, risultati e opportunità di mobilità e cooperazione, e per promuovere una cittadinanza europea sempre più consapevole e attiva.

Anche per questa nona edizione la partecipazione è ampia: scuole, università, centri di formazione per adulti, enti di ricerca, associazioni, ONG, enti pubblici e privati. In totale, sono previsti circa 10.000 eventi in oltre 60 Paesi.

In Italia, la manifestazione è promossa dalle Agenzie nazionali Erasmus+ INDIRE, INAPP e ANG, con il patrocinio della Commissione europea. Il nostro Paese si distingue ancora una volta per dinamismo: oltre 550 eventi diffusi in tutte le regioni, tra conferenze, laboratori, concerti, incontri, attività sportive e mostre fotografiche. La scuola si conferma protagonista, con più dell’80% delle iniziative organizzate dagli istituti scolastici.

Alcuni eventi in evidenza

A Modena, il Centro Europe Direct diventa un vero e proprio hub per le attività del territorio.

Il 13 ottobre , il Liceo Muratori San Carlo ospita Building Bridges for Peace, un pomeriggio di testimonianze Erasmus+ con scuole dell’Emilia-Romagna e ospiti internazionali.

, il Liceo Muratori San Carlo ospita Building Bridges for Peace, un pomeriggio di testimonianze Erasmus+ con scuole dell’Emilia-Romagna e ospiti internazionali. Il 15 ottobre , il Liceo Morandi di Finale Emilia e l’IIS Spallanzani di Castelfranco Emilia propongono laboratori e racconti di esperienze.

, il Liceo Morandi di Finale Emilia e l’IIS Spallanzani di Castelfranco Emilia propongono laboratori e racconti di esperienze. Il 16 ottobre , l’IIS Venturi organizza Uniti nella diversità, evento dedicato all’arte come linguaggio universale.

, l’IIS Venturi organizza Uniti nella diversità, evento dedicato all’arte come linguaggio universale. Il 17 ottobre, l’ITCG Baggi di Sassuolo chiude la settimana con APERASMUS, una serata dedicata a esperienze di studio e stage internazionali.

In Toscana, la provincia di Livorno propone MarERASMUS – Vivi i valori del mare, esprimi il tuo futuro: tre giorni di incontri a Cecina, Livorno e Portoferraio (15-17 ottobre), con il coinvolgimento dell’Ufficio scolastico territoriale e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. A Livorno, la Fortezza Vecchia farà da cornice a testimonianze di studenti e docenti e a un dialogo tra scuole e imprese del settore marittimo.

A Foligno, l’Ufficio scolastico regionale dell’Umbria organizza l’evento MAKE EUROPE SHINE… with Erasmus! (13 ottobre, Auditorium San Domenico), con studenti e scuole della regione impegnati nel rappresentare i Paesi partner dei progetti di mobilità.

Spazio anche al digitale e all’università

La community eTwinning partecipa con due eventi online su ESEP aperti a tutti i docenti:

il 13 ottobre , ore 17:00, webinar Combining eTwinning and Erasmus+ projects;

, ore 17:00, webinar Combining eTwinning and Erasmus+ projects; il 14 ottobre, ore 16:00, Partner-finding fair, un’occasione per conoscere colleghi europei e avviare nuove collaborazioni.

Nel mondo universitario, il 13 ottobre l’Università di Verona ospita Erasmus Day (ore 15:30, Polo Santa Marta), incontro informativo organizzato da ESN Verona con la partecipazione dell’Ufficio Relazioni Internazionali e di ex studenti Erasmus.

Il Politecnico di Torino propone invece Go Places with PoliTo (13-17 ottobre), un programma diffuso di info-point, fiere internazionali e webinar, accompagnato dal podcast Ready. Set. Erasmus., che racconta storie e prospettive del mondo accademico internazionale.

Formazione per adulti e inclusione sociale

Nel campo dell’educazione degli adulti, il Trentino Social Tank organizza il 16 ottobre un evento internazionale dedicato al Challenge-Based Learning (CBL) nell’ambito del progetto Erasmus+ TEACH (Università di Trento, Aula Kessler e online). L’incontro prevede testimonianze e un laboratorio pratico di progettazione educativa.

In Calabria, l’associazione La città del sole di Locri promuove il 14 ottobre una giornata formativa sul benessere e l’inclusione attraverso il Metodo DONNA, che integra arti e attività outdoor per la crescita personale e la prevenzione del disagio.

Tutti gli eventi degli #ErasmusDays 2025, in programma dal 13 al 18 ottobre, sono raccolti sul sito ufficiale europeo: www.erasmusdays.eu

Hashtag ufficiale: #ErasmusDays