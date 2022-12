Tornare a studiare da adulti e conseguire la maturità

Di “non diplomati” in Italia ce ne sono molti. Troppi.

Si lascia la scuola da giovani per vari motivi, personali, economici, familiari e sociali, ma il fenomeno della dispersione scolastica non fa altro che aumentare e peggiorare le disuguaglianze già esistenti nella nostra società: limita le opportunità di impiego, fa aumentare il rischio di disoccupazione, povertà, problemi di salute, ridotta inclusione sociale e partecipazione alle attività politiche pubbliche e culturali da parte delle persone.

Molti adulti decidono quindi di rimettersi a studiare, anche dopo i 20 anni e tornare sui banchi di scuola: c’è chi vuole cambiare impiego, chi vuole avere maggiori opportunità di lavoro, chi desidera integrarsi nel nostro paese.

Il diploma non è, infatti, un “semplice pezzo di carta” ma è un attestato che può davvero cambiare la vita.

Hai la licenza media ma fatichi a trovare un’occupazione? Vorresti proseguire con gli studi e necessiti di un Diploma?

Continua la lettura per capire come mai un diploma sia così importante, come conseguirlo anche se si ha poco tempo, e soprattutto a chi rivolgersi.

Diploma statale per adulti: requisiti ed obiettivi

Tutti possono conseguire il Diploma di istruzione secondaria di secondo grado e a qualsiasi età. I percorsi di studio possibili sono molti, da valutare in base alle proprie esigenze ed inclinazioni.

I corsi per diplomarsi da adulti sono diretti a:

lavoratori

adulti che hanno interrotto il percorso di studi

disoccupati

chi desideri migliorare il proprio profilo professionale e personale

Possono iscriversi gli adulti maggiorenni in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado e gli adulti già in possesso di un altro diploma.

Prendere il Diploma da Adulti è importante.

Vuoi sapere perché è importante decidere di prendere un diploma anche dopo i 20 anni?

È una scelta coraggiosa, un investimento economico, ma potrebbe migliorare la tua vita e darti maggiori possibilità.

Prendere un diploma è importante per accedere ai concorsi pubblici: esistono infatti concorsi pubblici che sono basati sul possesso di titoli e requisiti specifici per poter essere selezionati e parteciparvi, e il diploma spesso diventa una vera e propria discriminante per l’accesso.

Se si è diplomati trovare lavoro è più semplice, soprattutto con diplomi tecnici, informatici, che offrono molte opportunità di lavoro.

Un adulto può decidere di diplomarsi per migliorare la propria posizione lavorativa o cambiare lavoro.

Infine, apprendere è un processo che dura tutta la vita e che aumenta l’autostima, ed è un’occasione di riscatto sociale e personale.

Diploma statale per adulti

L’Istituto per la Formazione superiore Janus è il centro di formazione per conseguire il diploma online dedicato a studenti, lavoratori ed adulti di tutte le età.

Offre corsi per il recupero degli anni persi e la possibilità di conseguire il diploma da adulti. I corsi sono rivolti a tutti coloro che per diversi motivi abbiano interrotto gli studi in passato o desiderano migliorare le proprie conoscenze o vogliano mettersi nuovamente in gioco ed arricchire il proprio bagaglio culturale.

L’Istituto ha attivato corsi serali per adulti con percorsi quinquennali in 10 indirizzi di studio specialistici per il conseguimento del Diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

I percorsi sono online, flessibili con programmi didattici modulari e creati su misura da docenti esperti e tutor personali, in accordo con le particolari esigenze di ogni studente e le conoscenze già eventualmente acquisite.

I nostri corsi non portano solo al diploma ma forniscono una metodologia di studio efficace applicabile anche in altri settori e corsi di formazione futuri.

Diploma per adulti: corsi serali per diplomarsi online

Prendere il diploma serale è una scelta che spesso bisogna fare per cambiare lavoro o migliorare il proprio curriculum professionale. Il diploma può essere preso a tutte le età.

Se si decide di diplomarsi da adulti è fondamentale scegliere la giusta scuola di preparazione agli esami. Per chi ha poco tempo un’opzione interessante può essere quella della formazione online.

Diplomarsi da adulti implica sin da subito individuare che tipo di attestato si necessita: bisogna capire e analizzare diversi elementi prima di scegliere una scuola.

In questa fase è fondamentale che l’istituto a cui ci rivolgiamo possa fornire un orientamento efficace nella scelta.

Orientamento e scelta del diploma

L’orientamento formativo è essenziale, scegliere non è facile.

Spesso amici e familiari non sono in grado di dare orientamento come un esperto del settore e del mercato del lavoro può fare.

I tutor sono figure di supporto che seguono lo studente fin dal primo giorno di iscrizione, per favorire l’autonomia degli studenti nello studio, nello svolgimento degli esercizi e delle verifiche, nell’organizzazione del tempo con metodologie didattiche specifiche e l’uso di tecnologie informatiche.

Il primo strumento per ottenere un diploma è possedere un buon metodo di studio. I tutor didattici hanno proprio questo obiettivo.

Il tutor è un professionista che monitora il processo di apprendimento, e crea un piano didattico su misura per lo studente.

Quanto tempo ci vuole per diplomarsi da adulto?

La durata può anche essere relativamente breve. Per stabilire le tempistiche di un percorso di preparazione al diploma per un adulto bisogna considerare diversi aspetti: gli anni di studio già effettuati, la disponibilità di tempo, la propensione e il grado di apprendimento.

Generalmente per un adulto che vuole diplomarsi e che non abbia mai superato un anno di scuola superiore sarebbe preferibile un percorso più lungo con una preparazione graduale per riprendere il ritmo.

La scelta è individuale, si può anche decidere di abbreviare il percorso a due anni di studio soprattutto se si lavora o si ha una formazione culturale di base vicina a quella del diploma che si vuole conseguire.

