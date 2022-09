Totoministri in corso, ma il Governo sarà operativo fra un mese o poco meno

Mentre impazza il totoministri i vertici delle diverse forze politiche sono al lavoro per mettere a punto o l’agenda dei primi 100 giorni di Governo o le iniziative da mettere in campo dai banchi dell’opposizione.

Stanno già spuntando diversi nomi per i Ministeri ma per ora si tratta di voci di corridoio o poco più anche perché la strada è ancora lunga e per arrivare alla definizione della squadra di Governo ci sono parecchi passaggi istituzionali da superare.

Quella del 13 ottobre, quando verranno convocate le Camere, sarà una data spartiacque perché i senatori e i deputati eletti dovranno dare vita ai gruppi parlamentari e dovranno procedere alla scelta dei presidenti di Camera e Senato.

A quel punto prenderanno il via le consultazioni del Capo dello Stato che convocherà al Quirinale i capigruppo, i leader delle coalizioni, gli ex presidenti delle Camere e i presidenti emeriti della Repubblica per capire gli orientamenti delle forze politiche.

Subito dopo lo stesso Presidente della Repubblica affiderà l’incarico a formare il nuovo esecutivo.

Chi otterrà l’incarico (ma in questo contesto è pressoché certo che si tratterà di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia), in accordo con i partiti che intendono sostenere il Governo, predisporrà una lista provvisoria dei Ministri da sottoporre al Presidente.

Dopo il via libera di Mattarella, ci sarà il giuramento e a quel punto i Ministri saranno operativi mentre quelli dell’attuale esecutivi cesseranno ufficialmente di essere in carica.

L’iter si concluderà però solo dopo che il Governo si sarà presentato alle Camere per il voto di fiducia.

Per tutto questo, a partire dal 13 ottobre, saranno necessari almeno 10 giorni di lavoro pur tenendo conto del fatto che – in considerazione della larga maggioranza delle forze di centro destra – non dovrebbe essere troppo complicato raggiungere l’accordo politico.

Nel concreto, quindi, la prima riunione del nuovo Consiglio dei Ministri potrebbe essere calendarizzata per l’ultima settimana di ottobre.

Per le nomine dei sottosegretari bisognerà aspettare però ancora qualche giorno.