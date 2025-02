Tragedia in gita scolastica: professore muore dopo un malore improvviso

Un viaggio di istruzione si è trasformato in una tragedia per un docente di geologia, residente in una località della provincia di Salerno, che ha perso la vita improvvisamente mentre si trovava a bordo di un autobus con i suoi studenti.

L’episodio è avvenuto durante il tragitto, come riportato dal quotidiano Anteprima24, quando l’insegnante ha smesso improvvisamente di rispondere e di dare segni di vita. L’autista del bus, accortosi della situazione, ha immediatamente fermato il mezzo in una piazzola di sosta, mentre si tentava di rianimare il professore con un massaggio cardiaco. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: il docente era già deceduto, probabilmente a causa di un arresto cardiaco.

La notizia ha lasciato sotto shock studenti e colleghi, profondamente scossi per la perdita improvvisa del professore, che tra pochi mesi avrebbe raggiunto il traguardo della pensione.

Grande cordoglio anche nella sua città natale, dove il sindaco ha espresso dolore e sgomento per la scomparsa del professore, ricordandolo non solo come un insegnante stimato, ma anche come un amico e un concittadino legato alla sua terra.