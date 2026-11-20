Sono una docente e ho seguito la polemica sulla pagina 666 di «Trame del tempo 3», edito da Laterza. La vicenda pone una domanda semplice: in un manuale scolastico, dove termina il fatto documentato e dove inizia l’interpretazione politica?

Carlo Greppi e gli altri autori hanno difeso le espressioni sulla base «dichiaratamente fascista» di Fratelli d’Italia e sulle misure «liberticide». Un’inchiesta giornalistica, come quella di Fanpage, può certamente fornire elementi documentali. Ma il passaggio dalle condotte di alcuni esponenti alla definizione di un’intera base politica richiede un’argomentazione puntuale, non soltanto un aggettivo efficace.

È un metodo valido universalmente? Oppure la generalizzazione, come certi servizi su abbonamento, è disponibile solo per alcuni schieramenti?

Nei ringraziamenti del volume viene citato anche Davide Grasso, in passato legato al centro sociale Askatasuna. Ringraziare qualcuno, naturalmente, non significa condividere tutte le sue opinioni. Sarebbe scorretto attribuire a uno storico le posizioni di una persona che ringrazia, così come sarebbe scorretto trasformare i comportamenti di alcuni militanti nella carta d’identità politica di milioni di persone. Il principio, per fortuna, non ha bisogno di sapere chi votiamo.

Il riferimento ad Askatasuna richiama inoltre un tema delicato: il dibattito sulle posizioni assunte dai movimenti di solidarietà con Gaza e sulle indagini riguardanti presunti finanziamenti a Hamas. Qui occorre distinguere con cura la critica a un’indagine, il sostegno ai civili palestinesi e l’eventuale appoggio a un’organizzazione terroristica. Greppi e Grasso hanno pubblicamente condannato i crimini del 7 ottobre. Proprio questa distinzione accurata dimostra perché nessun ambiente politico dovrebbe essere raccontato attraverso scorciatoie.

E sull’aggettivo «liberticide»? Sarebbe utile indicare con precisione le norme in questione, i diritti incisi e i criteri giuridici su cui poggia la definizione. Un’etichetta, per quanto sonora, non è ancora una dimostrazione.

Come insegnante, considero un successo quando uno studente mi contesta con fonti e argomenti. Proprio per questo mi aspetto dai manuali gli strumenti per formarsi un giudizio, non soltanto giudizi già confezionati da imparare. Sarebbe curioso insegnare il pensiero critico e poi chiedergli di fermarsi rispettosamente davanti alla copertina del libro.

Anche la libertà editoriale è preziosa, e non intendo metterla in discussione. Ma esiste, altrettanto legittimamente, la libertà didattica di valutare i testi e decidere di non proporre più quelli di un editore di cui non si condividono le scelte metodologiche. Non pretendo che Laterza riveda il catalogo per compiacere una docente: chiedo soltanto che, dopo aver rivendicato la libertà di scrivere, non ci si sorprenda della libertà di non adottare.

Il punto non è silenziare uno storico, ma chiedergli di rispondere alle domande che un buon insegnante dovrebbe sempre porre: quali fonti? Quale inferenza? Quali alternative interpretative? E soprattutto, gli stessi criteri valgono per tutti?

Lo spirito critico ha un piccolo inconveniente: una volta insegnato, non si può stabilire in anticipo chi ne debba essere esentato.



Agnès Peduto