C’è qualcosa di profondamente spiazzante nell’ascoltare certe parole uscite dalla bocca di Gianni Barbacetto. Ho sempre apprezzato questo giornalista col quale mi accomuna titolo di studio e concezione generale della società. Almeno fino a oggi. Chi conosce la sua storia professionale, decenni di giornalismo d’inchiesta rigoroso, l’attenzione alle crepe sociali del paese, la capacità di leggere i fenomeni complessi senza cedere alle scorciatoie populiste, difficilmente si sarebbe aspettato da lui una sentenza così tranchant e, per certi versi, ingenerosa nei confronti della scuola italiana.



Vediamo il fatto. Ospite negli studi di Filorosso su Rai 3, il giornalista ha infatti proferito una frase che ha lasciato l’amaro in bocca a molti, soprattutto da parte dei suoi ammiratori: «Fanno i docenti quelli che non riescono a fare null’altro, i loro stipendi sono i più bassi d’Europa.



Se abbiamo gli insegnanti con gli stipendi più bassi d’Europa succede che abbiamo una diminuzione del livello degli insegnamenti, perché vanno a fare gli insegnanti quelli che non riescono a fare null’altro». Una sortita che sorprende non tanto per il tema sollevato, quanto per la superficialità con cui è stata formulata. Da un intellettuale e cronista abituato a pesare ogni singolo aggettivo nelle sue inchieste, capace di ricercare i fatti sotto le banalità, ci si sarebbe aspettati una riflessione più meditata, capace di distinguere tra le responsabilità della politica e la dignità dei lavoratori. Ridurre migliaia di insegnanti a un esercito di “scartati” dal mercato del lavoro è una semplificazione brutale che non rende giustizia alla realtà delle aule italiane, tantomeno alla realtà di quanti scelgono questo lavoro.

Il paradosso emerge ancora più chiaramente nella seconda parte del suo ragionamento in cui Barbacetto prova a raddrizzare il tiro (in realtà peggiorandolo perché la pezza è sempre peggio del buco) svelando il vero obiettivo polemico del suo intervento: «Quelli che possono fanno un altro lavoro. Il futuro è tremendo. I ragazzi che studiano oggi avranno una preparazione pessima. Voterei un Governo che raddoppi gli stipendi degli insegnanti». L’intento, dunque, probabilmente era nobile: denunciare lo scandalo di retribuzioni ferme al palo rispetto agli standard europei e lanciare l’allarme sul rischio di una fuga dei cervelli dalla cattedra. Un concetto sacrosanto che tuttavia resta schiacciato dalla ruvidezza della premessa, francamente anche falsa perché la scuola italiana paragonata a molti college americani e anglosassoni è ancora molto meglio di quanto molti credono per visione culturale complessiva. Perché nel tritacarne mediatico dei talk show, ed è una legge della comunicazione mediatica che Barbacetto dovrebbe conoscere bene, non passa la proposta di raddoppiare gli stipendi ma resta scolpito lo stigma: l’idea che chi insegna lo faccia solo per mancanza di alternative.



Ed è proprio qui che Barbacetto avrebbe dovuto fermarsi a riflettere se veramente non la pensa così, al di là della facile provocazione. Cosa che ad oggi non credo sia più semplice provocazione. I docenti non sono una massa indistinta di ripiegati, scansafatiche e pure ignoranti come si arguisce, ma professionisti seri, colti e preparati che una firma attenta ai pilastri della democrazia dovrebbe essere la prima ad apprezzare e difendere. Certo, nessuno può negarlo, nella scuola esistono anche figure mediocri, esattamente come accade in qualunque altro ambito lavorativo compreso il mondo del giornalismo e dei salotti televisivi, dove pure gli stipendi e i cachet sono decisamente più generosi e completamente fuori mercato. Ma giudicare un’intera categoria dai suoi elementi peggiori, dimenticando l’eccellenza silenziosa che ogni giorno manda avanti il Paese senza che questo paese lo apprezzi, la sua scuola e la sua università, è un errore di prospettiva che da un osservatore acuto come lui non ci si sarebbe mai aspettati.



Certamente chi scrive. Con questa uscita infelice, mi spiace, Barbacetto ha finito per smentire la sua stessa fama di osservatore lucido e rigoroso: uno scivolone clamoroso che rischia di ritorcersi contro la sua stessa credibilità, molto più di quanto possa mai scalfire la dignità dei docenti che pretendeva di raccontare. Chieda scusa.

Ferdinando Sabatino