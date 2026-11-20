Difficile definire con precisione la vicenda degli ebook sulla quale in Senato la maggioranza di Governo si è divisa e che ha messo persino a repentaglio la tenuta stessa del Governo, anche a seguito di un voto un po’ “anomalo” sull’emendamento al decreto scuola che prevede che gli editori mettano a disposizione degli studenti una versione digitale dei libri di testo: Fratelli d’Italia e Lega hanno votato a favore, la senatrice Stefania Craxi di Forza Italia, pur esprimendo un giudizio positivo sul decreto, ha dichiarato il voto contrario del Gruppo, denunciandone i rischi per l’intera filiera editoriale e per il diritto d’autore, e proponendo invece maggiori risorse per il diritto allo studio.

Le opposizioni hanno insistito sulla gratuità dei libri di testo per tutti gli studenti, denunciando i tagli alle risorse per il diritto allo studio. Il senatore Calenda (Azione) ha invece dichiarato un voto a favore dell’emendamento.

Anche nella giornata odierna Salvini ha difeso la misura in nome del risparmio per le famiglie, anche se per la verità la Commissione Bilancio del Senato non aveva dato il via libera all’emendamento.

Il leader della Lega ha definito «bizzarra» la divisione nella maggioranza su un tema che, a suo giudizio, dovrebbe mettere tutti d’accordo. Per Salvini, la possibilità di acquistare libri elettronici a un prezzo inferiore rappresenta una scelta «sacrosanta», capace di garantire un risparmio concreto a studenti e famiglie.

«Bisogna decidere se stare dalla parte degli editori o se stare dalla parte delle famiglie e degli studenti», ha dichiarato Salvini, assicurando che la Lega sosterrà il provvedimento anche alla Camera.

Per parte loro, invece, gli azzurri di Forza Italia temono pirateria ed effetto fotocopia.

Ma, al di là del confronto politico e delle ragioni economiche, c’è una questione che merita attenzione: quale formato favorisce davvero l’apprendimento degli studenti? Il digitale rappresenta sempre un progresso oppure, quando si tratta di studiare, la carta conserva un vantaggio difficile da sostituire?

Alcuni studiosi parlando di “effetto Kindle” cioè del rischio che la lettura attraverso dispositivi elettronici, pur garantendo comodità e accessibilità, non favorisca la memorizzazione e la comprensione profonda delle informazioni quanto il libro tradizionale.

Una delle ricerche più citate sull’argomento è stata condotta tra il 2013 e il 2014 da studiosi dell’Università di Stavanger, in Norvegia. Lo studio ha coinvolto un campione di 50 studenti universitari, divisi in due gruppi: uno ha utilizzato un testo digitale, l’altro un libro cartaceo.

I risultati hanno evidenziato differenze nella capacità di ricordare dettagli e ricostruire correttamente la sequenza degli eventi. A parità di attenzione, chi aveva letto il testo su carta mostrava prestazioni migliori in alcune prove di comprensione e memorizzazione.

Ma va anche detto che gli studi fin qui condotti sull’argomento sono ancora parziali e numericamente ridotti.

Una riflessione interessante arriva dal filosofo Roberto Casati, autore del libro Contro il colonialismo digitale, che ha più volte evidenziato i limiti di un utilizzo indiscriminato delle tecnologie nei processi di apprendimento.

In un’intervista ad Agenda Digitale, Casati riconosce i vantaggi degli strumenti elettronici, a partire dalla possibilità di conservare un’intera biblioteca all’interno di un tablet. Ma sottolinea anche i rischi legati alla frammentazione dell’attenzione.

La lettura digitale, osserva, può comportare una dispersione di tempo ed energie che finisce per sottrarre risorse alla comprensione del testo. Il libro cartaceo, al contrario, offre uno spazio definito e circoscritto, nel quale lo studente può concentrarsi senza le continue sollecitazioni tipiche degli ambienti digitali.

Ritornando al dato politico, stando alle dichiarazioni delle ultime ore, lo scontro interno alla maggioranza (perché di questo si tratta) potrebbe proseguire alla Camera a partire dalla prossima settimana.

Ovviamente bisognerà partire dal testo approvato dal Senato.

Forza Italia ha già annunciato che alla Camera presenteranno un emendamento soppressivo della norma introdotta al Senato,mentre Fabio Rampelli (FdI) annuncia di aver già depositato un emendamento confrontato, valutato e approvato con Fratelli d’Italia. L’emendamento prevede che per l’adozione degli e-book per la scuola primaria e secondaria di primo grado sia subordinata alla valutazione dell’impatto cognitivo, relazionale e didattico e pedagogico sugli alunni e sulle alunne. La valutazione sarà rimessa a una commissione tecnico-scientifica paritetica composta da esperti nelle discipline pedagogiche, didattiche e dell’editoria scolastica.



Per la verità tutto questo ha più il sapore di una guerre/guerriglia interna alla maggioranza perché, in caso di modifiche alla Camera, il decreto dovrebbe ritornare al Senato per l’approvazione definitiva che dovrà avvenire improrogabilmente entro il 29 novembre.

E francamente ci sembra che i tempi siano davvero molto stretti, anche tenendo conto del fatto che nel frattempo alla Camera è in corso l’esame della legge di bilancio.

Ora, è pur vero che in politica non bisogna “mai dire mai”, ma allo stato attuale delle cose ci sembra molto improbabile che il provvedimento possa subire modifiche nel passaggio alla Camera.