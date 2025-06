Trasferimenti Ata 2025/2026, 22,573 movimenti e 33,812 posti rimasti vacanti: i dati Cisl Scuola – PDF

Sono stati pubblicati ieri, 3 giugno, gli esiti delle operazioni di mobilità del personale ATA per l’a.s. 2025/26. Come riporta Cisl Scuola, in tutto si sono avuti 22.573 movimenti, di cui 22.293 trasferimenti e 280 passaggi.

I dati

Dei trasferimenti, la maggior parte sono quelli all’interno della provincia (14.550), mentre si sono mosse nell’ambito del comune 4.254 persone e 3.489 fra province diverse.

In una tabella elaborata dall’Ufficio Sindacale della CISL Scuola è riportato in dettaglio il numero delle operazioni effettuate, distintamente per profilo di appartenenza e tipologia di movimento. I posti che restano vacanti al termine delle operazioni sono complessivamente 33.812. Nella tabella allegata la ripartizione per profilo e per provincia.

Esiti mobilità ATA, dove vederli

Come abbiamo scritto, è bene ricordare che la procedura della mobilità del personale Ata è iniziata con la presentazione dell’istanza online, prevista dal 14 marzo 2025 al 31 marzo 2025. Successivamente al 31 marzo 2025, gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero sono stati portati a termine entro il 12 maggio 2025.

L’aspirante potrà verificare l’esito della mobilità attraverso l’app IO, oppure accedendo con SPID su Istanze online, “Altri Servizi” e “mobilità in organico di diritto-personale ATA”. L’esito del risultato dovrebbe arrivare anche tramite mail indicata dall’aspirante nel proprio profilo di Istanze online.

