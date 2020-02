Trasferimento e passaggi, ci vogliono domande online distinte

Un docente ci chiede quale differenza ci sia tra mobilità territoriale e mobilità professionale, vorrebbe anche sapere se nella stessa domanda si possono richiedere entrambe o se ciò deve essere fatto con domande distinte.

Passaggio di ruolo e passaggio di cattedra

La mobilità del personale docente di ogni ordine e grado si distingue in mobilità territoriale e mobilità professionale. La differenza tra mobilità territoriale e mobilità professionale sta nel fatto che la mobilità territoriale, anche definita trasferimento, è il movimento in fase comunale, provinciale e interprovinciale sulla stessa classe di concorso di titolarità, mentre la mobilità professionale determina la richiesta di cambiamento di classe di concorso di insegnamento.

Ci sono due tipi di mobilità professionale, il passaggio di ruolo e quello di cattedra. Il passaggio di ruolo è il passaggio ad una classe di concorso di insegnamento di un altro ordine o grado di istruzione, mentre il passaggio di cattedra è il passaggio ad una classe di concorso dello stesso ordine e grado di istruzione rispetto alla classe di concorso di titolarità.

Se per esempio un docente è titolare alla scuola primaria e ottiene il passaggio per una classe di concorso, in cui è abilitato, della secondaria o di I o di II grado, allora significa che ha ottenuto un passaggio di ruolo. Per cui un docente titolare in un ordine e/o grado di scuola, qualora avesse abilitazione per insegnare in altri ordini e/o gradi di istruzione, oltre a potere chiedere trasferimento potrebbe anche chiedere il passaggio di ruolo.

Se invece per esempio un docente titolare di A034 (Scienze e tecnologie chimiche) ottiene passaggio per la classe di concorso A050 (Scienze naturali, chimiche e biologiche), in cui è ovviamente abilitato, allora significa che ha ottenuto un passaggio di cattedra.

Mobilità docenti, ecco cosa si può richiedere

Un docente che è in possesso di più abilitazioni (di classi di concorso differenti) dello stesso grado o ordine di istruzione di titolarità ed è anche in possesso di abilitazione in grado o ordine di istruzione diverso da quello di titolarità, potrebbe richiedere mobilità territoriale, passaggio di cattedra e anche passaggio di ruolo. È utile precisare che il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo ordine o grado di istruzione, ma anche per più classi di concorso qualora si abbiano le abilitazioni all’insegnamento. Il docente che volesse richiedere sia la mobilità territoriale, che il passaggio di cattedra e il passaggio di ruolo, deve compilare istanze distinte e separate.

Passaggio di ruolo prevale su altri movimenti

Ai sensi dell’art.6, comma 3, del CCNI mobilità 2019-2022, la mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo. Nei passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente nella fase di presentazione dell’istanza. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti. In caso di richiesta contestuale di trasferimento e passaggio di cattedra il docente deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza; in caso di assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra. In caso di più passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente, nel rispetto dell’ordine della graduatoria e delle precedenze.