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09.10.2026
Aggiornato alle 13:21

Tromba d’aria a Marsala: devastate aule e corridoi di una scuola, auto capovolte. Ci sono feriti

Redazione
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Indice
Cosa è successo
Le parole del dirigente scolastico

Immagini spaventose quelle che provengono dalla Sicilia. Una doppia tromba marina si è abbattuta nelle scorse ore nella zona del porto di Marsala, nel trapanese, per poi spostarsi verso l’entroterra e lasciare sul suo passaggio feriti e danni ad edifici, automobili e coltivazioni.

Cosa è successo

Come riporta Il Corriere della Sera i vortici, sviluppatisi in mare, hanno raggiunto la terra ferma investendo anche una scuola. A Petrosino, un’automobile è stata colpita dal tornado e sbalzata in un burrone. Le due persone a bordo sono state trasportate in ospedale.

Le immagini mostrano aule completamente devastate, con i banchi e armadi a terra, pannelli del tetto divelti e detriti di ogni tipo nel pavimento, che ostruiscono praticamente il passaggio.

Le parole del dirigente scolastico

“Per fortuna, grazie all’intervento del personale e anche il mio, abbiamo cercato una zona più sicura all’interno dell’istituto perché non si poteva uscire.

Non abbiamo per fortuna danni al personale e soprattutto ai bambini. Qualche escoriazione e basta. I soccorsi sono stati tempestivi nonostante ci fossero interruzioni per strada, auto che sono volate. Insomma, è andata bene. Il Signore ci ha aiutato”, queste le parole del dirigente scolastico dell’istituto colpito dal fenomeno, affidate all’Ansa. Al momento del passaggio della tromba marina nella scuola c’erano 273 bambini.

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