“Bocciare una proposta che insegna ai ragazzi, agli studenti, a intervenire davanti a un arresto cardiaco significa perdere un’occasione per salvare vite. È una scelta che non condividiamo: l’educazione alla salute deve entrare stabilmente nelle scuole. Le risorse vanno trovate, non possono diventare il motivo per rinviare la prevenzione”. A dirlo, lunedì 23 novembre, è stato Antonio De Palma, presidente nazionale del sindacato degli infermieri Nursing Up, commentando il voto del 19 novembre scorso con cui il Senato ha respinto – per mancanza di copertura finanziaria – l’emendamento al Decreto Scuola che mirava a rafforzare l’insegnamento del primo soccorso e dell’utilizzo dei defibrillatori nelle scuole, anticipando alcune misure della cosiddetta legge Bove.

Il sindacato degli infermieri ora spera nella legge Bove

Anche se il decreto legge è stato bocciato, per il parere contrario della Commissione Bilancio di Palazzo Madama, il sindacato degli infermieri fa notare che la legge Bove prosegue il proprio iter parlamentare, la cui discussione è fissata per il prossimo 14 gennaio.

“C’è una contraddizione evidente – aggiunge De Palma -. Il D.M. 739/1994 riconosce da oltre trent’anni la natura educativa dell’assistenza infermieristica, indicando prevenzione ed educazione sanitaria tra le funzioni fondamentali della professione. La legge 251/2000 ne conferma l’autonomia nella tutela della salute individuale e collettiva. Eppure, quando si tratta di portare stabilmente queste competenze nelle scuole, continuiamo a rinviare. In Italia manca ancora una presenza infermieristica scolastica stabile e uniformemente diffusa”.

Il sindacato ha rilevato che le leggi 107/2015 e 116/2021 prevedono già iniziative formative sul primo soccorso e sui defibrillatori, ma la loro applicazione resta disomogenea. “Chiediamo che la ripresa dell’esame della legge Bove porti a finanziamenti adeguati, formazione continuativa e un ruolo centrale degli infermieri nell’educazione sanitaria scolastica. Non è una battaglia politica, ma di salute pubblica. Un ragazzo preparato può salvare un compagno, un insegnante, un familiare. Le conoscenze salvavita devono diventare patrimonio di tutti gli studenti. La prevenzione non può più aspettare”, ha concluso De Palma.

La legge sui defibrillatori automatici

Come abbiamo già avuto modo di scrivere, per legge, da cinque anni il defibrillatore automatico esterno deve essere presente in tutte le scuole pubbliche italiane.

L’obbligo dei defibrillatori automatici è stato introdotto dalla Legge n. 116 del 4 agosto 2021, la quale impone la progressiva diffusione dei dispositivi salvavita nelle Pubbliche Amministrazioni che hanno più di 15 dipendenti e contatti con il pubblico. La stessa legge, insieme al successivo DPCM del 23 ottobre 2024, ha inserito le scuole di ogni ordine e grado e le università come priorità assoluta della strategia nazionale di cardio-protezione.

Tutti i dispositivi collocati all’interno dele istituzioni devono essere formalmente registrati e comunicati alla centrale operativa del 118 locale per poter essere mappato in caso di emergenza.

Il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, deve provvedere all’acquisto del defibrillatore automatico esterno, nominarne un referente responsabile per il corretto funzionamento e manutenzione (come il controllo periodico di batteria e piastre) e organizzare i corsi di formazione per i lavoratori.

La legge specifica che in caso di emergenza e in assenza di personale formato (in possesso dell’attestato BLSD), chiunque è autorizzato a utilizzare il defibrillatore: l’attestato BLSD è un documento abilitante che certifica il superamento di un corso di formazione per l’uso del DAE (Defibrillatore Semi-Automatico Esterno) e l’esecuzione delle manovre di rianimazione.