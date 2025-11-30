Stazioni meteorologiche a scuola con docenti formati ad hoc: a Milano il progetto “Stem Up Your Future”

Promosso dalla Fondazione Osservatorio meteorologico Milano Duomo e sostenuto dal Fondo per la Repubblica digitale, il progetto “Stem Up Your Future” sta coinvolgendo cinque scuole lombarde, quattro milanesi e una di Monza, per offrire a studentesse e studenti nuove opportunità di orientamento e crescita nelle discipline STEM, assumendo il cambiamento climatico come cornice comune di lavoro e riflessione.

Come riportato dal quotidiano La Repubblica, allo scientifico Bottoni – così come nelle altre scuole partecipanti al progetto – è stata installata in cortile una stazione meteorologica professionale che funziona automaticamente h24 e sette giorni su sette, inviando i dati che consentiranno poi agli studenti di monitorare le condizioni ambientali, le variabili atmosferiche come temperatura, umidità, velocità e direzione del vento, ph, traspirazione, radiazione solare, precipitazioni. Ciò anche al fine di poterne analizzare l’andamento e fare confronti con le rilevazioni che arrivano dalle stazioni meteorologiche di Arpa Lombardia.

Il progetto prevede di far imparare agli studenti la scienza applicata al cambiamento climatico attraverso lezioni pratiche, laboratori scientifici che permetteranno esperimenti sul ciclo dell’acqua e l’utilizzo di strumenti avanzati per l’analisi dei dati georeferenziati, raccolte dati e percorsi di orientamento. Ma anche l’analisi di campioni avuti con carotaggi di ghiaccio presso un laboratorio universitario con accesso a una cella con temperatura a cinquanta gradi sottozero, per studiare i segreti del clima del passato.

Anche i docenti delle scuole coinvolte riceveranno una formazione adeguata, dato che al termine del progetto dovranno continuare a gestire le stazioni meteorologiche nelle scuole. Il programma per approfondire temi come il clima e la meteorologia urbana, la gestione delle risorse idriche e del suolo, la geografia fisica, la transizione energetica e l’analisi dei dati è costruito per gli studenti di terze, quarte e quinte e distribuito in quattrocento ore di attività nel corso di quest’anno scolastico.

Come si legge sul sito del liceo scientifico Bottoni, il percorso combina attività in aula e fuori dall’aula: lezioni interattive, laboratori, momenti PCTO e incontri con il mondo della ricerca e delle professioni, affiancati da spazi dedicati all’autovalutazione e alle scelte post-diploma. Lungo tutto l’anno scolastico saranno coltivate le competenze trasversali che sostengono l’apprendimento e l’autonomia: capacità di analisi, risoluzione di problemi, lavoro in gruppo, creatività, organizzazione del tempo e responsabilità verso l’ambiente.

Il tema del clima guiderà le esperienze: dall’osservazione dei fenomeni meteorologici allo studio delle dinamiche energetiche e idriche del territorio, fino alla raccolta e all’interpretazione dei dati con strumenti e metodi propri delle scienze e dell’ingegneria.

Particolare attenzione sarà dedicata all’inclusione e alla partecipazione delle studentesse, con azioni mirate a superare stereotipi e barriere di accesso alle carriere scientifiche. Anche le famiglie saranno coinvolte con momenti informativi e sportelli di orientamento, per accompagnare scelte consapevoli e libere da condizionamenti.