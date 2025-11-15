Troppi alunni si prenotano per la gita. La scuola: partono prima quelli con la media del 7. La ds: “non escluderemo nessuno”

Cosa succede se per una gita d’istruzione ci sono troppe prenotazioni di studenti e si sfora il numero di partecipanti? Si dà la prelazione a chi ha la media voto da 7 in sù. È quello che si è deciso in un istituto di secondo grado di Ferrara che ha programmato un viaggio a Napoli dal 9 all’11 febbraio. Lo riporta il ‘Corriere della Sera’. Una partecipazione inaspettata, 160 alunni provenienti da dodici classi (terze). Un numero troppo elevato per il budget a disposizione della scuola, secondo la dirigente scolastica.

A quel punto il Consiglio di Istituto si è visto costretto a criteri di selezione per organizzare la partenza. E così si è pensato di suddividere i ragazzi in due gruppi da 80. Il primo, con i più meritevoli dalla media del 7 in su, a febbraio. Il secondo, più avanti, probabilmente a maggio.

Per evitare polemiche che, inevitabilmente si stavano creando, è stato spiegato che il criterio di selezione non verrà usato per escludere qualcuno, ma per effettuare una prima scrematura e comporre i gruppi in modo equilibrato. Dunque nessuna esclusione, rassicura la dirigente scolastica che ha anche specificato che l’unica possibilità per non sforare il budget (di 140mila euro per ogni esercizio finanziario) fosse questa.