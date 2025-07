Tutorial 150 preferenze Gps 2025, come accedere a Istanze OnLine e compilare la domanda – I VIDEO

Dal 17 luglio fino al 30 luglio, alle ore 14, sarà possibile fare la scelta delle 15 preferenze Gps 2025.

Sono tantissimi i docenti inseriti nelle GPS e negli elenchi aggiuntivi, molto meno quelli inseriti in GAE, ma in ogni caso sia chi è inserito in GaE e sia chi è inserito in GPS dovrà compilare l’istanza della scelta sino a 150 preferenze per gli incarichi di supplenza e, nel caso delle GPS I fascia sostegno e relativi elenchi aggiuntivi, anche la scelta delle 150 preferenze per l’assunzione in ruolo con un contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2026.

Ai video tutorial, il prof. Lucio Ficara spiega come compilare la domanda delle 150 preferenze Gps 2025.

Per questo è importantissimo conoscere il funzionamento dell’algoritmo che calcolerà, sulla base dei dati inseriti a sistema, l’esito dell’incarico di supplenza per l’anno scolastico 2025/2026, o nel caso della prima fascia GPS sostegno, anche l’esito per un eventuale immissione in ruolo.

Nel presentare la domanda per la scelta delle 150 sedi, i docenti interessati iscritti nelle GAE, nelle GPS e negli elenchi aggiuntivi, possono scegliere sedi:

• sia per l’intero anno scolastico,

• sia fino al termine delle attività didattiche,

• per cattedre intere e per spezzoni.

I docenti inseriti nella graduatoria sul sostegno possono scegliere sedi per ottenere il contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo e i docenti che hanno prestato servizio sul sostegno nel 2024/2025 sul sostegno e che hanno ricevuto la richiesta di conferma, devono indicare prioritariamente la stessa sede.

Modalità presentazione della domanda

La domanda, per la scelta delle 150 sedi, va presentata in modalità telematica attraverso i seguenti passaggi annunciati dal ministero:

1) Credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

2) CIE (Carta di Identità Elettronica);

3) eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services);

4) Credenziali dell’area riservata del Ministero dell’Istruzione e del Merito in corso di validità;

5) CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Fermo restante che L’utente deve essere abilitato al servizio “Istanze on line (POLIS)”.

Scelta 150 preferenze

I candidati interessati, possono scegliere fino a 150 preferenze per tutti gli insegnamenti per cui sono inseriti nella graduatoria. La scelta delle sedi va indicata, secondo le preferenze individuali:

• Intera provincia dove sono inseriti in GPS o GAE;

• Per solo immissioni in ruolo;

• Per solo contratti di supplenze per tutto l’anno;

• Cattedre intere o anche spezzoni.

Inoltre possono scegliere singole scuole, comuni, distretti, e intera provincia e optare per posti interi e spezzoni.

Spezzoni con o senza completamento

Nella compilazione della domanda delle 150 preferenze, si può decidere di scegliere: una preferenza puntuale o sintetica con tipologia di contratto spezzone, dichiarando il minimo e il massimo delle ore che deve avere lo spezzone. In merito va precisato che gli spezzoni inferiori a 7 ore sono di competenze dei dirigenti scolastici, quindi il candidato può, nella scelta dello spezzone, indicare il numero delle ore disposto ad accettare, (es. se un candidato sceglie uno spezzone da 9 fino a 15 ore, il sistema lo scarterebbe per gli spezzoni con orari minimi e massimo diversi). Gli spezzoni possono essere completati territorialmente con scuola, comune, distretto o provincia esclusivamente se il candidato ha espresso la preferenza del comune, del distretto o dei distretti in cui si chiede lo spezzone.

Conferma dei docenti di sostegno

I docenti di sostegno, in servizio nell’anno scolastico 2024/2025, che hanno ricevuto la richiesta da parte dei genitori e che hanno espresso la volontà di essere confermati nella stessa scuola, nella scelta delle 150 sedi, devono confermare prioritariamente la scuola interessata.

Accettazione della nomina



I docenti individuati per il conferimento della nomina sia per il ruolo, sia per una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, devono confermare l’accettazione della nomina entro 5 giorni, scaduto tale termine sono considerati rinunciatari.