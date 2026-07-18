Tutorial 150 preferenze, come compilare la domanda? – VIDEO

Dal 16 luglio e fino al 29, le funzioni delle 150 preferenze 2026 sono aperte.

150 preferenze Gps, dove compilare?

Ma dove compilare la domanda? Ecco il link in cui iniziare: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm

Il video tutorial

Al video, invece, il video tutorial del prof Lucio Ficara che spiega passo dopo passo come compilare la domanda.

Questo tutorial fornisce istruzioni dettagliate su come compilare correttamente la domanda online per l’assegnazione delle 150 preferenze relative alle supplenze del personale docente. La guida illustra l’accesso alla piattaforma Polis del Ministero dell’Istruzione, guidando l’utente attraverso la verifica dei dati anagrafici e la selezione delle classi di concorso pertinenti. Viene spiegato come inserire strategicamente le sedi scolastiche, i comuni o i distretti, definendo l’ordine di priorità e le tipologie contrattuali desiderate. Il contenuto dedica inoltre spazio alla dichiarazione dei requisiti per il sostegno e alla corretta compilazione delle sezioni riservate alle priorità previste dalla Legge 104. Infine, l’autore sottolinea l’importanza fondamentale di completare la procedura tramite l’inoltro telematico per garantire la validità dell’istanza.

Come presentare la domanda

La presentazione della domanda non è un procedimento obbligatorio. Possono presentare la domanda, esclusivamente in modalità telematica, i docenti inseriti nelle graduatorie GAE e GPS di prima e seconda fascia posto comune e sostegno per il biennio 2026/2028, attraverso il portale unico del reclutamento raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it . Per accedere alla compilazione della domanda gli aspiranti devono avere lo SPID o del CIE.

Inoltre possono presentare la domanda per la scelta delle 150 preferenze i docenti di ruolo a norma dell’ex art. 47, a condizione che la scelta sia eseguita su classi di concorso o tipologia di posti diverse da quello di titolarità.

La nota

Supplenze annuali, come funzionano le 150 preferenze

La prima procedura riguarda il conferimento delle supplenze annuali al 31 agosto e delle supplenze fino al termine delle attività didattiche del 30 giugno 2027.

Nella domanda gli aspiranti possono esprimere fino a 150 preferenze, scegliendo singole scuole oppure preferenze sintetiche riferite a comuni, distretti o sub-distretti, comprendendo così tutte le istituzioni scolastiche presenti nell’area selezionata.

L’assegnazione degli incarichi avverrà attraverso la procedura informatizzata sulla base della posizione occupata nelle graduatorie e dell’ordine delle preferenze espresse.

Immissioni in ruolo GPS sostegno

La stessa istanza consente ai docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia GPS sostegno di partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento finalizzata all’immissione in ruolo.

La procedura riguarda i posti di sostegno vacanti e disponibili rimasti dopo le ordinarie immissioni in ruolo e si svolge nella stessa provincia di inserimento nelle GPS.

Per partecipare è necessario manifestare l’apposita volontà nella piattaforma POLIS, dichiarando il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. I docenti che partecipano alla procedura ma non ricevono alcuna proposta di assunzione potranno successivamente aderire alla mini call veloce.

Le scadenze

Nel dettaglio, come illustrato in precedenti approfondimenti, le funzioni saranno attive dal 16 luglio (ore 14.00) al 29 luglio 2026 (ore 14.00) sul portale Istanze onLine. Potranno compilarle gli aspiranti inseriti in GaE e GPS per le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto 2027. Per ogni scelta occorre indicare classe di concorso, tipologia di posto, disponibilità per cattedre complete o spezzoni orari e durata del contratto. Un appuntamento molto atteso in un’estate caldissima per la scuola.